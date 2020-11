Rick Ross révèle quand les fans peuvent s’attendre à «plus riche que je ne l’ai jamais été»

Il a perdu du fil d’Ariane au cours des derniers mois à propos de son prochain projet Plus riche que je n’ai jamais été, et maintenant il semble que Rozay ait une version provisoire. C’est en août que Ross a révélé le titre de son 11e album studio et à la fin de septembre, il a déclaré qu’il en avait terminé à 95% avec le disque. Dans son récent Haute Living Selon certaines informations, Rozay aurait déclaré qu’il ne faudrait que quelques mois de plus avant que son projet ne soit diffusé sur les services de streaming, car il prévoit de sortir l’album en janvier 2021.

Rick Ross aurait déclaré qu’il avait décidé de donner à son dernier album ce titre particulier pour un certain nombre de raisons différentes. « Pour être plus riche que vous ne l’avez jamais été, vous devez être connecté avec vous-même plus que jamais », a déclaré Ross. « Avant de vous ouvrir et de permettre à quelqu’un d’autre de vous aimer, vous devez vous aimer vous-même. » Il a ajouté que bien qu’il se porte mieux qu’il ne l’a jamais été à cause de sa richesse, « c’est beaucoup plus profond que cela. »

Le magnat du rap a également discuté de ce que les fans pouvaient attendre de l’album, musicalement. Il a pu travailler plus intimement avec les producteurs à cause de la pandémie et croit que sa musique « résonnera » plus que jamais. « Eh bien, la musique parle de » devenons puissants, atteignons ces choses que nous ne pouvions pas, parce que nous les atteignons au moment où nous parlons « , a déclaré Ross. » Je ne veux pas être l’un de ces mecs qui sont gagner de l’argent et avoir peur d’en discuter. Je comprends qu’il y a beaucoup de choses que vous gardez privées quand il s’agit d’argent. Mais en même temps, quelqu’un doit être un exemple pour montrer aux jeunes que vous pouvez y arriver.

Vous attendez avec impatience ce projet?

