Rick Ross prouve que sa famille sait comment se coordonner pour Noël

Bien qu’il n’ait pas participé à la correspondance avec l’équipe, Rick Ross a encouragé ses fans pour Noël en montrant un film de la famille dans des combinaisons assorties.

Les rappeurs célèbrent Noël aujourd’hui à leur manière, mais l’un des meilleurs moyens de le faire est simplement de passer du temps avec la famille. Un animateur qui a prouvé que parfaitement cette saison était le bawse lui-même Rick Ross. Image: Carmen Mandato / La famille de Rozay a sorti le combo parfait de combinaisons, avec tout le monde balançant des confitures propres décorées de sapins de Noël et de motifs de canne à sucre. Nous ne savons pas si c’était la menace de perdre sa réputation de rue ou s’ils ne le font tout simplement pas à sa taille – ce n’était pas une grosse blague, au fait! – mais Ross a choisi de ne pas correspondre avec le reste de sa famille. C’est dommage qu’il n’ait pas été pleinement engagé, car nous aurions vraiment pu utiliser une photo de Rick Ross en grenouillère en ce moment pour nous donner une certaine hilarité de vacances cette saison. Là encore, lorsque vous êtes le « bawse » de la maison qui offre un style de vie digne d’un roi basé sur la vente de disques de platine, nous supposons que vous pouvez choisir comment vous habiller pour les vacances. Rick Ross a également connu une année plutôt joyeuse sur le front de la musique, se classant même à la 28e place de notre Top 40 des chansons hip-hop les plus chaudes de fin d’année 2020 avec son puissant banger « Pinned To The Cross ». Celui-ci était définitivement un cadeau en soi quand il a été abandonné l’été dernier. Jetez un œil à Rick Ross et à sa famille pour Noël ci-dessous, et dites-nous si vous pensez que Rozay aurait dû emboîter le pas en s’habillant avec tout le monde: