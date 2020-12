Rick Ross explique pourquoi 50 centimes sont tombés

Grâce à Instagram et à ses efforts non musicaux, 50 Cent est toujours à la pointe de la culture.

En termes de musique cependant, Fif n’est pas particulièrement pertinent.

Son rival de longue date, Rick Ross, pense savoir pourquoi. Il l’a décomposé lorsqu’on lui a demandé s’il ferait un Verzuz contre 50.

« Est-ce que ce serait vraiment divertissant du point de vue de la musique, vous savez ce que je dis? Je suis un vrai mec. 50 Cent avait d’énormes disques quand il avait les plus grands producteurs et artistes autour de lui qui les mettaient ensemble. C’est pourquoi, maintenant , il ne peut rien faire pour sauver sa vie. Rozay ne pourrait probablement pas le sauver, »expliqua Ross.

Bien qu’il y ait eu un certain dégel de la relation Ross-50 ces derniers temps, ils ont passé la dernière décennie à se battre à la fois au tribunal et à l’extérieur

Dans l’une de leurs querelles juridiques, Ross a estimé que, bien qu’il considère son «boeuf» avec 50 comme faisant partie du travail, 50 le déteste pour de vrai.

Bien que je n’ai aucune mauvaise volonté envers Curtis personnellement, je pense qu’il ne m’aime vraiment pas. S’engager dans le bœuf avec lui était toujours censé être professionnel et professionnel. Notre bœuf était censé être combattu principalement avec des mots et un art du rap … Il est évident que Curtis et moi avons eu notre bœuf au fil des ans, mais assez c’est assez «