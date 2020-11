Rick Ross dit qu’il a "Inachevé" Avec TI

Il peut y avoir de sérieux affrontements de poids lourds à venir sur Verzuz.

Nous savons déjà que Jeezy et Gucci Mane sont prêts pour demain et que 50 Cent et The Game sont en discussion.

Et Rick Ross et TI? Ross le veut

« Regarde ça, » dit Ross. «Tip a des affaires inachevées. Rozay a des affaires inachevées. Et après cet événement, mmhmm… Il est temps pour nous de peser le travail. Nous devons peser le travail.

Ce serait le deuxième Verzuz de Ross, ayant déjà affronté un autre rappeur d’Atlanta, 2 Chainz.

TI était censé aller contre Jeezy mais a abandonné sa place pour que le bonhomme de neige ait un match plus juteux avec Gucci.

Tip vs Rozay, qui avez-vous?