Rick Ross a plus de 100 voitures, mais il vient d’obtenir son permis de conduire à 45 ans

Rick Ross possède plus de 100 voitures de collection, mais jusqu’à récemment, il n’était techniquement autorisé à conduire aucune d’entre elles.

C’est parce que le rappeur vient tout juste d’obtenir son permis de conduire à 45 ans, comme il l’a révélé à la 3e heure de AUJOURD’HUI mardi.

« En fait, j’ai été poussé à l’épreuve. J’ai plus de 100 voitures et je n’avais tout simplement pas mon permis », a-t-il déclaré. « Donc, chaque fois que je fais du joy riding, vous savez, ce n’était qu’une de ces choses. »

Qu’est-ce qui l’a inspiré pour finalement se diriger vers le DMV?

« Ma mère et ma sœur m’ont fait pression, finalement, alors je suis allé faire le test », a-t-il déclaré. «Ça m’a pris une heure. Vous savez, j’ai raté quelques réponses mais je les ai, je les ai.

Al Roker a ensuite demandé au rappeur si cela valait la peine d’attendre.

« C’était le cas », a déclaré Ross. « Tu sais, parce que tu devrais avoir ton permis de conduire.

« C’était juste quelque chose à propos de mon sourire, et chaque fois que je me faisais arrêter, au moment où l’officier s’approchait… », a-t-il ajouté, affichant un grand sourire.

Ross montre souvent sa vaste collection de voitures sur Instagram, partageant des photos et des vidéos de véhicules classiques sur son domaine de 235 acres à Fayetteville, en Géorgie.

Incidemment, sa somptueuse demeure a également été utilisée pour filmer des parties de « Coming 2 America ». Ross a expliqué comment il avait réussi à faire une apparition imprévue dans la suite de cette année de la comédie classique de 1988.

« C’était moi qui venais d’approcher Eddie Murphy et Arsenio Hall tous les jours, ‘Hé, je suis prêt, bébé!’ … Et ils m’ont serré à l’intérieur », a-t-il déclaré.

Lors de sa visite virtuelle à AUJOURD’HUI, Ross a également partagé ses réflexions sur son collègue rappeur Kanye West.

« J’ai vraiment l’impression que Kanye a maîtrisé l’art de manipuler les médias et de faire de la musique incroyable », a déclaré Ross. « Et cette combinaison, ça ne dit pas où ça ira. Et j’ai l’impression que si quelqu’un pense vraiment que Kanye est fou, il est fou.

Ross a également parlé de sa santé et de sa perte de poids spectaculaire.

« Je me sens bien. J’ai perdu près de 100 livres. Je les ai tenus éloignés pendant près de trois ans », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi en décrivant les habitudes de sommeil antérieures qui l’avaient peut-être mis à rude épreuve physiquement.

« Ayant de la motivation et de la passion là où je refusais d’aller dormir », a-t-il déclaré. « Je m’allongerais peut-être deux ou trois heures par jour et je me relèverais parce que je voulais réussir, je voulais réussir. »