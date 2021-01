Rick Moranis est-il dans Ghostbusters: Afterlife? Ernie Hudson a une réponse intéressante

Rick Moranis est-il réellement en Ghostbusters: l’au-delà après tout? Une nouvelle interview avec Ernie Hudson soulève des questions sur l’implication de Moranis. Louis Tully est l’un des personnages les plus remarquables de l’original chasseurs de fantômes film, grâce à la performance de Moranis. L’acteur a pris une longue pause pour se concentrer sur l’éducation de ses enfants après le décès de sa femme, mais il a depuis commencé à revenir.

En mai 2020, Ghostbusters: l’au-delà le réalisateur Jason Reitman a déclaré que la production manquait la présence de Harold Ramis et Rick Moranis. Ramis est malheureusement décédé en 2014, mais sa mémoire perdure dans la suite à venir. Quant à Moranis, Reitman n’est pas entré dans les détails, mais beaucoup ont été laissés à croire que l’acteur avait refusé de rejoindre la production. Maintenant, une nouvelle interview avec Ernie Hudson peut à nouveau soulever des questions sur un éventuel camée. Interrogé sur Moranis, Hudson a déclaré: « Je pense que les studios veulent probablement tenir celui-là … J’adore Rick. Mais oui, je vais les laisser partager ça. »

Ernie Hudson n’a pas confirmé ni nié que Rick Moranis est Ghostbusters: l’au-delà. Aurait-il pu faire un caméo top secret que Jason Reitman et le studio réservent pour une surprise? Pour l’instant, ce n’est pas clair, et il va falloir un certain temps avant que nous obtenions une vraie réponse puisque la suite tant attendue a été repoussée plus d’une fois, en raison de la crise de santé publique en cours. Cependant, Moranis reviendra à Chérie, j’ai réduit les enfants pour un redémarrage de Disney +, après des années de non participation à des rôles en direct.

Rick Moranis a été invité à participer au redémarrage entièrement féminin de Ghostbusters en 2016, mais il a refusé. À l’époque, il a dit: « Je leur souhaite bonne chance. J’espère que c’est formidable. Mais cela n’a aucun sens pour moi. Pourquoi ferais-je juste une journée de tournage sur quelque chose que j’ai fait il y a 30 ans? » Le film a été universellement filmé et bombardé au box-office, il semble donc que Moranis ait fait un choix judicieux. Bien qu’Ernie Hudson ait apprécié le film, il pense que c’était une erreur d’essayer de répéter ce qu’ils avaient déjà fait dans le premier opus.

Ryan Reynolds a réussi à faire entrer Rick Moranis dans une publicité Mint Mobile l’année dernière, ce qui a choqué les fans et est instantanément devenu viral. Peu de temps après le lancement de la publicité, Moranis a été attaqué à New York. C’était apparemment aléatoire, et le suspect a depuis été arrêté. Après que Reynolds ait appris que Moranis se portait bien après l’incident, il a déclaré: « J’aurais dû savoir qu’il ne fallait pas soumettre Rick à l’année 2020. Heureux d’apprendre qu’il va bien. » Quant à savoir si Moranis a rejoint ou non ses anciennes co-stars dans Ghostbusters: l’au-delà, c’est un mystère pour le moment. Vous pouvez consulter le reste de l’interview d’Ernie Hudson à Living Fearless. Ghostbusters: l’au-delà devrait sortir en salles le 11 novembre.

