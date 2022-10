Rick et Morty surprennent avec une pause de la saison 6 : quand elle revient sur HBO Max

hbo max

Le sixième opus de Rick et Morty a suspendu sa diffusion de manière surprenante, mais ils ont déjà annoncé quand le prochain épisode arrivera sur HBO Max.

© HBOMaxRick et Morty surprennent avec une pause de la saison 6 : lors de son retour sur HBO Max.

Rick et Morty est revenu cette année au service de streaming hbo max avec une sixième saison qui a déjà diffusé ses 6 premiers épisodes, qui élargissent l’univers avec de nouvelles histoires et aventures mettant en vedette le scientifique charismatique et son petit-fils. Après la publication du nouveau chapitre, un avis est venu sur les réseaux sociaux concernant un retard dans le programme. Ici, nous vous dirons la raison de cette stratégie de production et quand elle sera de retour.

Bien que cela puisse surprendre certains fans, la réalité est qu’ils l’ont également fait lors du dernier épisode. Dans cette première partie, plusieurs moments ont modifié l’intrigue, mais cela a également été expliqué par Chris Parnell, le doubleur de Jerry, en conversation avec Digital Spy : « Je ne sais pas si c’est simplement parce que c’est la saison la plus familière pour moi, mais j’ai même l’impression qu’on va dans des endroits différents : rien que la créativité impliquée du point de vue de l’écriture, c’est toujours extraordinaire. ».

+Rick et Morty met en pause sa saison 6

Après la diffusion de l’épisode 6, intitulé » Juricksic Mort « le compte rendu officiel de natation adulte a annoncé le report du prochain chapitre et envoyé un message aux fans : « Profitez de ce temps pour élargir votre esprit en vue de la suite de la saison ». Ce que l’on sait, c’est qu’il y aura beaucoup plus de séries, puisqu’en 2018, ils ont annoncé 70 chapitres supplémentaires, dont nous avons vu 26 et il a même été dit que cela pourrait durer « pour toujours » en imitant Les Simpsonsmais pour l’instant ce n’est qu’un vœu.

Selon Scott Marder et James Siciliano, producteurs du show, ce sixième opus va propulser le récit dans une nouvelle direction en raison de la fin de la saison 5 qui s’est conclue sur divers enjeux. « Cela nous a laissé beaucoup de devoirs et beaucoup à faire. J’ai l’impression que cela ferme ce livre, mais en ouvre un nouveau en même temps. Il y avait un danger clair et présent qui était toujours là et qui a tant surgi coïncidant naturellement avec Evil Morty pour commencer la seconde moitié d’une plus grande histoire »dit Marder.

+ Quand la saison 6 de Rick et Morty revient-elle sur HBO Max

saison 6 de Rick et Morty reprendra le 20 novembreil y aura donc une pause de plusieurs semaines jusqu’à ce que nous revenions sur la plateforme hbo max. D’autre part, on a beaucoup discuté de l’apparition de Morty maléfiqueet là-dessus le créateur Dan Harmon Il a confirmé que cela aura lieu dans le futur, mais qu’il ne reviendra pas de sitôt et a même mentionné qu’on pourrait l’oublier car il s’est déjà occupé de se protéger.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂