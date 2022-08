Rick et Morty saison 6 : première bande-annonce officielle

Producteur de séries d’animation pour adultes natation adulte vient de dévoiler le premier trailer de la saison 6 de »Rick et Morty », où l’on nous montre les aventures folles que le duo va vivre mettant en lumière une variété de situations désordonnées et chaotiques. Vous pouvez également regarder ce qui semble être un épisode inspiré de »Dur à tuer », la destruction du croiseur spatial de Rick et le retour de Beth de l’espace, qui semble aider la famille à échapper au danger.

Comme d’habitude dans » Rick et Morty », cette nouvelle saison sera chargée de nombreux vols, de batailles intergalactiques et de nouvelles armes folles inventées. Bien que l’on sache peu de choses sur l’intrigue de la saison 6 de Rick et Morty, le synopsis officiel de l’émission confirme que les événements reprendront là où la saison 5 s’est arrêtée.

Le co-créateur de »Rick et Morty », Justin Royland promis que les prochains épisodes seront encore meilleurs que ceux sortis dans la dernière saison, qui ont été touchés après la mort malheureuse du producteur de la série J.Michael Mendel. « Je pense que nous sommes enfin revenus dans le rythme de Rick et Morty, et je pense que la saison 6 est … Je ne pensais pas particulièrement que la saison 5 était mauvaise, mais la saison 6 est vraiment incroyable. C’est vraiment une saison de qualité, » dit Roiland. .

En plus de cela, le créateur a également déclaré que la saison 6 serait un bon point d’entrée pour les nouveaux fans de la série, mais qu’elle rendrait également justice aux fans qui l’ont suivie depuis sa création. « Je dirai que c’est un peu plus canon », a commenté Roiland. « Cela récompense vraiment les fans de la série qui ont regardé jusqu’à présent… »

De même, un nouvel anime basé sur » Rick et Morty » est actuellement en production pour Adult Swim, étant une production qui donne un air totalement nouveau au programme. Le nouveau spin-off sera dirigé par Takeshi En bonne santé, qui a également travaillé sur l’anime » Tower of God », et est décrit comme un » superfan » de » Rick et Morty ». « Je suis honoré d’avoir eu l’opportunité de raconter une nouvelle histoire sur cette incroyable famille », a déclaré Sano. « J’espère que vous apprécierez vos aventures ! »

La saison 6 de » Rick et Morty » sera diffusée sur Adult Swim le 4 septembre. Les saisons 1 à 5 de la série animée sont disponibles sur le service de Netflix Oui hbo max.