Rick et Morty Saison 6: date de sortie, distribution, intrigue et toutes les mises à jour ici

Adult Swim vient de sortir la cinquième saison de Rick & Morty. Les fans de la série de comédie-science-fiction ont rapidement rappelé pourquoi ils en étaient tombés éperdument. La longue attente a payé, car cette cinquième saison est encore meilleure que ses prédécesseurs. Cela montre que le spectacle ne va nulle part de si tôt.

Étant que le séries est si populaire, la question n’est plus de savoir si une saison 6 nous arrive, mais quand la sixième saison très attendue arrivera à notre rencontre. Nous avons les détails sur La saison de Ricky et Morty 6.

La saison 6 de Rick et Morty sortira-t-elle ?

Bien qu’il soit difficile de prédire le jour de la sortie, on espère que les 70 épisodes continueront à être publiés les uns après les autres. Après les renouvellements de 70 épisodes de la saison 4, il a fallu près de deux ans pour que la saison 4 sorte.

Dans une interview de juillet 2020, Dan Harmon, le créateur de la série a déclaré que le groupe d’écriture avait terminé la saison 5 et travaillait maintenant sur la saison 6. Il a également déclaré que l’objectif était de maintenir la série sur une base stable.

Cela permettra à Rick de ressembler à une série télévisée plus traditionnelle. De cette façon, Rick et Morty La saison 6 pourrait sortir officieusement en mai 2022. La première de la saison 5 aura lieu un an plus tard.

Vous ne devriez pas vous attendre à un teaser ou à une bande-annonce de si tôt. La bande-annonce de la saison 4 a été créée un mois auparavant. La bande-annonce de la saison 5 est sortie le 20 mars 2021, avant sa sortie prévue le 20 juin 2020.

Les fans peuvent s’attendre à une animatique précoce, si rien jusqu’à présent si rapidement, à partir de la saison 6, à l’été 2021. Une bande-annonce complète de la saison 6 sera publiée dans les deux à trois prochaines semaines.

Harmon et Justin Roiland, qui sont à la fois co-créateurs et showrunners, ont du mal à comprendre le processus.

Harmon était censé travailler sur l’animatique de la saison 5. La saison 6 a été retardée. Harmon et son équipe ont travaillé dur sur les finales des deux saisons.

Casting de la saison 6 de Rick et Morty : qui revient ?

Rick et Morty fonctionnent mieux quand Ricky est là. Justin Roiland est certain de reprendre les deux rôles principaux de la saison 6, mais est-ce que quelqu’un d’autre sera là ?

Spencer Grammer est presque certain de reprendre leurs rôles de Summer Smith, Jerry et Sarah Chalke. Chalke continuera probablement à jouer Beth, ainsi que Space Beth, son homologue peut-être cloné.

Vous pourriez également voir ces acteurs invités dans la saison 6.

Jessica est Kari Wahlgren

Keith David en tant que président des États-Unis

Dan Harmon comme Birdperson/Phoenixperson et aussi M. Nimbus .

Alison Brie sera la Planaltina.

Christina Ricci comme Princesse Ponéta , la princesse du CHUD.

Darren Criss en tant que Réduction de Bruce .

Intrigue de la saison 6 de Rick et Morty : de quoi s’agira-t-il ?

Nous ne connaissons pas encore les détails de la première saison, mais nous espérons que les futures histoires ressembleront davantage à Mortyplicity et moins à Rickdependence Spray. Il reste, peut-être, l’épisode le plus stupide à ce jour de Rick & Morty.

Ce que nous savons, c’est qu’une nouvelle spin-off basée sur les redresseurs de torts se dirige bientôt vers Adult Swim. Supernova apparaîtra aux côtés de Vance Maximus. Mijoteuse. Il se déroulera avant l’épisode de la saison trois dans lequel l’équipe est décédée.

Cet épisode franchira la ligne avec Rick et Morty saison 6. Peut-être pas, bien qu’il se déroulera en canon, ce qui laisse la porte ouverte aux croisements d’une manière que le spin-off d’anime non.