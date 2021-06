Rick et Morty Saison 5 Date de sortie au Royaume-Uni confirmée

C’est confirmé – Rick et Morty la saison cinq sera disponible au Royaume-Uni à partir du lundi 21 juin.

En mars, il a été révélé qu’il serait diffusé aux États-Unis un jour plus tôt, le 20 juin.

Nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour voir ce que la nouvelle saison nous réserve, mais Adult Swim et les créateurs de la série sont restés aussi discrets que jamais.

Le producteur Scott Marder, l’écrivain Dan Harmon et Spencer Grammer – la voix de Summer – se sont entretenus avec 45secondes.fr lors d’une interview en table ronde plus tôt cette semaine, lorsqu’ils ont été interrogés sur la possibilité d’un long métrage Rick et Morty film.