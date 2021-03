Rick et Morty réunissent les 4 premières saisons dans un ensemble empilé (Critique)

Il est temps de devenir schwifty en tant que série complète (jusqu’à présent) de Rick et Morty vient à blu-ray dans un ensemble pour la première fois.

Rick et Morty n’est pas un spectacle pour tout le monde. Bon sang, ce n’est que lorsque la quatrième saison a commencé que je lui ai même donné une chance. Je peux voir comment si vous n’attrapez qu’un épisode ici et là, cela semble chaotique de la pire des manières et difficile à entrer. Bien que les épisodes, dans l’ensemble, fonctionnent seuls, il y a une histoire plus large qui se concentre lorsque vous commencez depuis le tout début.

Parfois, certaines choses ne rapportent que beaucoup plus tard, mais lorsque les connexions se mettent au point, le génie de la série transparaît. Revenir en arrière et revoir les saisons après avoir reçu cet ensemble dans le courrier a mis en évidence des indices et des gags que j’ai manqués la première fois, qui ont maintenant une nouvelle signification.

Si vous n’êtes pas encore venu à la série, je pense que ce coffret est un excellent moyen de commencer. Oui, vous pouvez les regarder sur HBO Max (et vous devriez le faire si vous n’avez pas d’autre option), mais je serai toujours un fervent partisan des médias physiques. Il est toujours préférable d’avoir des options pour regarder des choses pour un certain nombre de raisons.

Enfer, je connais mes DVD de Les Simpsons et Futurama étaient essentiels lorsque je me déplaçais à l’université et que je n’avais pas les moyens d’acheter le câble. Qui sait ce dont vous aurez besoin pour tuer le temps sur la route?

Le Rick et Morty saisons 1-4 L’ensemble comprend un certain nombre de fonctionnalités bonus, qui étaient toutes incluses dans les versions de la saison individuelle précédente:

Saison 1 Commentaires pour chaque épisode Animatics pour chaque épisode Dans les coulisses Scènes supprimées Saison 2 Commentaires pour chaque épisode Animatics pour chaque épisode Esquisses animatiques supprimées Rick et Morty Saison 2 Premiere Party avec Chaos Chaos Saison 3 Commentaires pour chaque épisode Animatics pour chaque épisode «À l’intérieur de l’épisode» pour chaque épisode Exclusif «À l’intérieur de la cabine d’enregistrement» Origines de Rick et Morty parties 1 et 2 Saison 4 Une journée chez Rick et Morty: dans la saison 4 «À l’intérieur de l’épisode» pour chaque épisode Création de Snake Jazz Réaliser Rick et Morty Samouraï et shogun Processus d’accessoire Création de personnage Défis d’animation

Rick et Morty est vraiment génial et l’attente de la prochaine saison semble prendre une éternité. En tant que tel, un ensemble complet de toutes les saisons en cours est un excellent moyen de faciliter l’attente. Voici le kicker, cependant, si vous avez déjà les copies Blu-ray des saisons individuelles, il n’y a vraiment pas beaucoup de raisons de choisir cette nouvelle configuration. Les transferts Blu-ray restent les mêmes (qui semblent impressionnants) tout comme les fonctionnalités bonus, il n’y a donc pas beaucoup de raisons de doubler.

Cela dit, si vous n’êtes pas encore entré dans la série ou si vous ne l’avez regardée qu’en streaming, ce coffret vaut vraiment la peine d’être récupéré et ajouté à vos étagères à la maison lorsqu’il sortira le 2 mars.

[Note: post includes affiliate links.]