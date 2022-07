Rick et Morty : quand la sixième saison de la série animée débute

Les aventures farfelues de »Rick et Morty » sont sur le point de revenir en septembre prochain. Adult Swim a confirmé que la populaire série animée lancera sa sixième saison le 4 septembre. Michel OuwelenPrésident de natation adulte et Cartoon Network, ont accompagné l’annonce d’une nouvelle déclaration :

« Il est difficile d’exagérer l’impact de » Rick et Morty « . Plus qu’une série à succès, c’est vraiment un phénomène mondial. Alors que nous nous préparons à lancer cette prochaine saison emblématique, nous donnerons aux fans une façon unique de faire partie de la amusant. » Alors gardez les yeux ouverts. »

Créé par Justin Royland Oui Dan Harmon, « Rick et Morty » ont vu le jour pour la première fois en décembre 2013 via la chaîne Adult Swim. La série animée avec des épisodes d’une demi-heure suit Rick Sanchiz, un scientifique sociopathe de génie, et son petit-fils Morty à travers de dangereuses aventures à travers l’univers entier.

« Rick et Morty » La saison 6 reprendra « là où nous nous sommes arrêtés dans la saison 5, pire avec l’usure et la malchance. Vont-ils jamais rebondir pour plus d’aventures ? Ou seront-ils emportés dans un océan de pisse ! « Qui sait ? ! Pisse ! Famille ! Intrigue ! Beaucoup de dinosaures ! Plus de pisse ! Une autre saison incontournable de votre émission préférée », lit-on dans le slogan officiel de la saison.

En plus de cette nouvelle saison, une nouvelle série dérivée intitulée » Rick et Morty : The Anime » devrait être diffusée en 2022, avec dix épisodes réalisés par Takeshi Sano, réalisateur bien connu de l’anime » Tower de Dieu. ». « Je suis honoré d’avoir eu l’opportunité de raconter une nouvelle histoire sur cette incroyable famille. J’espère que vous apprécierez leurs aventures ! » Sano, qui se décrit comme un « super fan de Rick et Morty », a déclaré dans un communiqué lorsque le spin-off de l’anime a été annoncé pour la première fois.

» Rick et Morty: The Anime » est basé sur quatre courts métrages de style anime mettant en vedette les personnages principaux qui ont été diffusés sur le bloc de programmation Toonami d’Adult Swim entre 2020 et 2021. Sano a réalisé deux des courts métrages intitulés » Rick et Morty: The Anime » et Morty contre. Genocider » et » Summer Meets God (Rick Meets Evil) », qui totalisent actuellement plus de 10 millions de vues sur les plateformes numériques d’Adult Swim.

»Rick et Morty » est disponible sur les plateformes de Netflix Oui hbo max. La sixième saison sera diffusée le 4 septembre de cette année via Adult Swim.