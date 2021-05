Rick et Morty publient une nouvelle bande-annonce pour leur saison 5

Nous nous rapprochons beaucoup du grand retour de Rick et morty pour sa cinquième saison, et nous avons vu ce que nous pouvons attendre de la nouvelle saison.

Pour fêter leur retour de Adult Swim le 20 juin, Natation adulte a publié la troisième bande-annonce complète de la cinquième saison de la série. Nous voyons de nouveaux looks pour certaines des parodies taquinées dans les bandes-annonces précédentes comme Voltron, Namor Marvel et plus de participation de personnages comme Jessica.

Rick et Morty reviendront pour dix épisodes, et la chose la plus excitante à ce sujet est que Adult Swim confirme qu’il sera diffusé jusqu’au bout. Plutôt que de diviser la saison en deux parties comme la saison quatre, il semble que nous ayons une liste complète de nouveaux épisodes cet été.

Heureusement, il ne faudra pas longtemps avant que nous puissions voir Rick et Morty la saison 5 par nous-mêmes, car elle fera ses débuts sur Adult Swim le dimanche 20 juin à 23h00.