Rick et Morty présente un nouveau trailer pour la fin de la saison 5

Rick and Morty T-Shirt Femme Show Me What You Got Rick et Morty - Noir - XL - Noir

Rick et Morty, c'est la série déglinguée qui cartonne en ce moment ! En attendant la prochaine saison, on affiche en couleurs les personnages cultes de la série, comme Rick le grand-père génie crado, Morty, le petit-fils timoré, Summer, la sœur superficielle ou encore Beth et Jerry, les parents dont le couple ne tient qu'à un fil... Fabriqué dans un coton confortable tout doux, ce T-shirt Rick et Morty a un col rond et une coupe classique pour un tombé impeccable. Produit sous licence officielle vous pouvez être sûr de sa qualité ! Et en plus l'imprimé sur le devant est super stylé ! Détails : Tee Shirt Rick et Morty100% Coton Un Produit Officiel ! Coton qui provient de sources éthiques T-Shirt Geek