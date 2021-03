Rick et Morty: premier trailer et date officielle de la cinquième saison!

Rick et morty est l’une des séries animées les plus acclamées de ces dernières années et s’est imposé comme le favori de nombreux téléspectateurs, à un moment où ils doivent encore rivaliser avec Les Simpsons, qui a été renouvelé avec Disney pour deux saisons supplémentaires. La création de Dan Harmon a présenté ce mardi son première bande-annonce complète et la date de la cinquième saison. Épingle de sûreté!

Le quatrième volet de l’émission s’est terminé en mai 2020 et quelques mois plus tard, un premier aperçu du numéro 5 a été présenté au San Diego Comic-Con At Home, avec une vidéo démontrant le développement et des croquis qui n’étaient pas encore finalisés. Rick peut être vu au bord de la mort alors que Morty avoue son amour à Jessica et rencontre l’ennemi du scientifique: M. Nimbus..

Harmon au moment où il a donné des détails: « Il y a un chapitre où Morty a une relation avec un autre personnage féminin autre que Jessica. C’est juste une super petite histoire. ». Il a également avancé: « Rick ne peut pas être aussi habilité et dire constamment que Jerry est complètement jetable sans que nous pensions, » Quelque chose ne va pas avec lui parce qu’il n’a pas encore résolu ce problème..

Étonnamment, les réseaux sociaux de l’émission d’animation ont publié ce mardi: « Maintenant, vous pouvez commencer à nous poser des questions sur la saison 6 », avec le premier trailer tant attendu de la cinquième saison, qui met en vedette les voix de Justin Roiland (Rick et Morty), Sarah Chalke (Beth), Chris Parnell (Jerry) et Spencer Grammer (Été). Ne manquez pas la percée!

+ Quand a lieu la cinquième saison de Rick et Morty?

Selon la déclaration officielle du réseau de télévision Adult Swim, La saison 5 de Rick et Morty sera diffusée le 20 juin. En outre, ils ont déclaré cette date comme le «Jour Rick et Morty»: « Une célébration hors du commun avec des aperçus, des images des coulisses et des surprises spéciales à la télévision, sur le numérique et sur les réseaux sociaux ». Vous pouvez rendre l’attente plus agréable regarder les quatre versements disponibles sur Netflix.