Rick et Morty pourraient courir « pour toujours », déclare le co-créateur Dan Harmon

Rick et Morty co-créateur Dan Harmon estime que le spectacle pourrait durer éternellement car il semble « infini ».

Il a déclaré: « En ce qui concerne la longévité du spectacle, pour moi, cela me semble tout simplement infini.

« C’est un peu la partie la plus facile. Et je pense que cela pourrait être la cause d’une certaine frustration de la part des fans, car mon engagement initial à juste, je pense qu’une bonne émission de télévision est celle qui dure 1 000 épisodes. »