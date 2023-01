« Rick et Morty » : pourquoi Justin Roiland a été viré et ce que cela signifie pour la série

A quelques semaines de fin de « Rick et Morty 6 »une nouvelle a surpris ses followers : le départ soudain de Justin Roilandl’un des co-créateurs, avec Dan Harmon, du succès programme de natation adulte. C’est la même société qui a signalé son départ de la série.

Dans une brève déclaration, le société de production responsable de la fiction irrévérencieuse sur le voyage dans le temps indiqué que Roiland ne fait plus partie du travail créatif et aucun rôle au sein « Rick et Morty ».

Les fans se sont immédiatement demandé si cela allait avoir une affectation directe à la promesse de 10 saisons qui étaient prévus pour l’histoire, un accord qui a été annoncé en 2018.

L’idée d’atteindre 100 chapitres diffusés à la télévision (61 ont été diffusés jusqu’à la sixième saison) et résoudre plus de mystères derrière leurs personnages étaient les principales préoccupations des téléspectateurs. Ici, nous vous disons ce qu’il y a derrière la sortie de Roilandquelque chose qui était caché depuis 2020, et l’avenir de la série.

Justin Roiland en photo pour ses réseaux sociaux (Photo : Justin Roiland / Instagram)

POURQUOI JUSTIN ROILAND A-T-IL ÉTÉ RENVOYÉ DE « RICK AND MORTY » ?

Justin Roiland a été viré de « Rick et Morty » pour avoir été accusé par son ex-partenaire du crime présumé de violence conjugale avec lésions corporelles et le crime de séquestration par menace, violence, fraude et/ou tromperieselon des médias internationaux tels que NBC News.

Le co-créateur de la série a été dénoncé par un incident en janvier 2020 dans le comté d’Orange, en Californie. En mai de la même année, l’accusation est officialisée et le scénariste est arrêté puis relâché après avoir payé une caution de 50 mille dollars.

En octobre, il a été poursuivi et a plaidé non coupable des accusations. Il a reçu une ordonnance d’interdiction de s’approcher à moins de 30 mètres du plaignant. La prochaine étape du processus aura lieu le 27 avril, mais tout de même la date du procès de Roiland n’est pas connue.

Natation adulte Il n’a pas détaillé ce qui était arrivé au producteur également et a seulement signalé qu’il avait été retiré de l’équipe de travail de la célèbre série télévisée. Maintenant la grande question est : « Rick et Morty » font-ils leurs adieux avant d’atteindre la saison 10 ?

QU’ARRIVERA-T-IL À « RICK ET MORTY » ?

« Rick et Morty » continuera malgré le départ de Justin Roiland du travail créatif et des voix des protagonistes. Cela a été rapporté par Adult Swim dans sa déclaration, où ils ont également signalé que l’équipe derrière la série est toujours plongée dans la saison 7.

Date limite et variété ont noté que la société cherchait déjà les voix pour remplacer Roilanddans ce qui sera l’un des points les plus difficiles du programme dans cette nouvelle étape, après six saisons avec le travail de Roiland.

D’après l’annonce de Adult Swim, il a également été entendu que la production se poursuivra jusqu’à la fin de la saison 10. Bien qu’il ne soit pas exclu qu’il y ait des changements ultérieurs après l’affaire Roiland, qui a également quitté sa société de jeux vidéo Jeux de squash et dont le départ de «Opposés solaires« O »Homme koala” de Hulu semblent imminents.