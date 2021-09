Rick et Morty obtiennent un autre teaser en direct avec le thème ‘Pickle Rick’

Adult Swim vient de sortir un nouveau Rick et Morty annonce réimaginant les personnages en live-action, la deuxième du genre à être publiée à ce jour. Auparavant, Christopher Lloyd (Retour vers le futur) et Jaeden Martell (Ce, Ça : chapitre deux) est apparu comme les versions live-action du duo titulaire, et il n’a pas fallu longtemps pour que le clip devienne viral. La dernière vidéo, que vous pouvez regarder ci-dessous, fait allusion à l’épisode primé aux Emmy Awards « Pickle Rick ».

« Rick, tu l’as encore fait, n’est-ce pas ? Tu n’as rien appris de la dernière fois ? Morty dit à un cornichon sur le bureau de son grand-père. Cela fait référence au moment où Rick s’est transformé en cornichon pour éviter d’assister à une séance de thérapie familiale avec des résultats désastreux. Cette fois, Rick sort de l’écran et prend une grosse bouchée du cornichon, le crachant avant de dire à son petit-fils : « Tu plaisantes ? Jamais ! »

Écrit par Jessica Gao, « Pickle Rick » est un épisode préféré des fans de Rick et Morty que même beaucoup de gens qui n’ont pas regardé la série connaissent. Il suit Rick dans une aventure pour rentrer chez lui comme un cornichon littéral lorsqu’il se fait laver par inadvertance dans les égouts sans personne d’autre pour l’aider. L’épisode a été regardé par 2,3 millions de téléspectateurs lors de sa première diffusion et a été très apprécié, ce qui lui a valu le Primetime Emmy Award du meilleur programme d’animation basé sur « Pickle Rick ».

Dans la précédente promotion en direct de Rick et Morty, Rick et Morty sortent d’un portail vers une version du laboratoire / garage de Rick dans le monde réel. Bien que les deux aient beaucoup d’expérience dans les voyages interdimensionnels, c’est la première fois qu’ils sont vus dans un format d’action réelle. Après que Rick ait roté et noté à Morty qu’ils étaient « à la maison », Morty a l’air aussi stressé que d’habitude et revient avec sa signature, « Aw, putain. »

Ce qui est particulièrement intéressant à propos de ces promotions pour de nombreux fans, c’est la façon dont Christopher Lloyd a été l’acteur amené à jouer le live-action Rick. C’est un moment de boucle car le personnage animé est né comme une parodie directe de Doc Brown, Lloyd’s Retour vers le futur personnage. Les personnages sont évidemment différents à bien des égards, mais ce qu’ils ont tous les deux en commun, c’est qu’ils sont des scientifiques de génie capables de construire des engins qui modifient l’univers. En conséquence, il n’y a peut-être pas d’acteur mieux adapté pour incarner Rick que Lloyd.

Dans le passé, Lloyd a suggéré qu’il serait « amusant » de faire une apparition sur Rick et Morty. Dans une interview en 2018, l’acteur a déclaré au Phoenix New Times qu’il était fan de la série d’après ce qu’il avait vu. Il a également clairement indiqué qu’il ne se souciait pas de l’usurpation Retour vers le futur, donc rien n’était là pour l’empêcher de s’impliquer d’une manière ou d’une autre.

« Je ne le suis pas de près », a déclaré Lloyd. « Mais j’ai vu quelques épisodes et je dois vous dire que je pense que c’est très amusant. Je sais que c’est une sorte de parodie de Doc et Marty. »

Rick et Morty est actuellement dans sa cinquième saison qui a débuté sur Adult Swim en juin. Ces nouvelles promotions en direct arrivent également juste avant la première de la finale de la saison, qui sera diffusée sur Adult Swim le 5 septembre.

Sujets : Rick et Morty