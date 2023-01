Rick et Morty ne présenteront plus Justin Roiland

Récemment Natation adulte a confirmé qu’il cesserait de collaborer avec Justin Roilandco-créateur de la série animée »rick and morty » après avoir été accusé de violence domestique.

Au-delà de la création de la série avec Dan Harmon, Roiland a également fourni la voix des deux personnages principaux de la série, Rick Sanchez et son petit-fils, Morty Smith. La série cherchera de nouveaux acteurs pour jouer les personnages, car » Rick et Morty » a reçu un renouvellement en 2018 pour avoir jusqu’à 10 saisons.

Mairie Moore, vice-présidente des communications pour Adult Swim, Cartoon Network et Boomerang, a déclaré dans un communiqué que « Adult Swim a mis fin à son association avec Justin Roiland ». De même, la société a partagé un tweet confirmant que la saison 7 de « Rick et Mory » continuerait sa production.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Pourquoi Disney a décidé d’annuler la série animée The Owl House

Des sources proches assurent que Dan Harmon assumera le poste de showrunner unique. En plus de » Rick et Morty », Roiland avait un accord avec 20th Television Animation pour produire et jouer dans la série » Solar Opposites ». huluque pour le moment on ne sait pas s’il poursuivra son développement.

Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que Roiland était en cour pour une audience préliminaire concernant une plainte pénale déposée contre lui en mai 2020 par une femme avec qui il était déjà sorti. Bien que Roiland ait été initialement déclaré non coupable et libéré sous caution de 50 000 €, en janvier, il a été ramené devant le tribunal.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Velma : la série HBO Max est renouvelée avec une deuxième saison

On ne sait pas encore quels doubleurs remplaceront Roiland dans sa langue d’origine. La saison 7 de »Rick et Morty » n’a pas encore de date de sortie.