Rick et Morty : les nouvelles bandes-annonces de la saison 6 sont là ! Série animée prévue

La série de victoires Rick et Morty rapports avec un 6e saison retour: Les nouveaux épisodes sont depuis 5 septembre Il diffuse sa version originale tous les lundis à 22h15 sur Warner TV Comedy (anciennement TNT Comedy), quelques heures seulement après sa première américaine le 4 septembre sur Adult Swim. La version doublée en allemand devrait suivre le 17 octobre.

Vous pouvez également profiter des nouvelles aventures folles et intergalactiques avec le scientifique fou mais brillant Rick Sanchez et son petit-fils Morty via le nouveau Service de streaming wow récupérer de Sky.

De la nouvelle bande-annonce pour la série culte jette un œil aux épisodes à venir qui sont directement liés aux événements de la saison dernière.

Bande-annonce de la saison 6 : Nous pouvons nous réjouir de ces aventures

Sets de la saison 6 directement aux événements des derniers épisodes et promet des retrouvailles avec le scientifique fou mais brillant Rick Sanchez et son petit-fils un peu timide Morty.

Une fois de plus, ils voyagent à travers le temps et l’espace et rencontrent des extraterrestres, des robots, des démons et des monstres hostiles sur des planètes étrangères qui veulent mettre la main sur eux. Plutôt involontairement, sa famille avec Beth, la sœur de Jerry et Morty, Summer, est également impliquée dans les escapades intergalactiques.

Dans la finale de la saison cinq Rick et Morty traversent multivers qui explose et rentrez chez vous à la dernière seconde. Légèrement battu et frappé par la malchance, il n’a guère le temps de se remettre.

Ils se retrouvent bientôt dans de nouvelles situations dangereuses et absurdes : les extraterrestres doivent être tenus à l’écart de la Terre, un voyage sauvage à travers les galaxies vers des planètes extraterrestres avec des habitants voraces, des OVNIS qui explosent et de nombreux dinosaures.

La saison 7 déjà en préparation

Le diffuseur américain Adult Swim a déjà prolongé la populaire série animée de Justin Roiland et Dan Harmon d’un total de 70 nouveaux épisodes. Du ravitaillement est donc assuré pour les prochaines années, dont une 10e saison. Le suivant La saison 7 est déjà en préparation et devrait 2023 commencer.

En attendant, la 6ème saison « Rick et Morty » devrait déjà être dans Printemps 2023 sur Netflix apparaître.

Première série animée Rick et Morty prévue

En attendant, les créateurs de la série ont confirmé qu’un premier spin-off de la série culte est en préparation. Il s’agit d’une série animée de Takashi Sasano, qui a précédemment réalisé deux courts métrages de l’univers « Rick et Morty ».

L’animateur et producteur japonais, surtout connu pour Tower of God et la série Lupin, développe Rick et Morty : l’Anime, une nouvelle série de 10 épisodes. Le spin-off sera autonome dans l’univers de la série, mais contiendra des thèmes et des événements bien connus. Plus n’est révélé sur l’intrigue ou une date de début.