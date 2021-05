Rick et Morty: le créateur parle de sa collaboration avec Kanye West

heron preston Pantalon de survêtement coupe fuselée avec imprimé logo - Noir

Heron Preston s'est fait connaître pour son travail chez Nike et ses collaborations avec Kanye West et Virgil Abloh de Off-White. En tant que designer, Heron Preston fuit les conventions et expérimente avec les matériaux et les imprimés. Ses collections laissent une empreinte sur la culture de la jeunesse contemporaine et l'image de la mode urbaine.