Rick et Morty, l’anime: quand est-ce qu’il sort sur Max

La série créée par Dan Harmon et Justin Roiland se prépare à avoir un nouveau spin-off animé à la japonaise.

© IMDbRick et Morty.

rick and morty est une série animée américaine créée par Justin Roiland et Dan Harmon. La série a été créée en 2013 et depuis lors, elle est devenue l’une des plus révolutionnaires de ces dernières années. L’intrigue suit les aventures de Rick Sanchezun savant fou, et son petit-fils morty forgeronalors qu’ils parcourent l’univers et font face à des situations dangereuses et étranges.

En mai 2022, il a été annoncé que Natation adulte avait approuvé une scission de rick and morty. takashi sano sera en charge de la réalisation de cette nouvelle animation, qui sera produite par Film d’animation télécom. Le premier volet sera composé de dix épisodes et promet de continuer à explorer l’univers de la série originale.

Bien que la date de sortie officielle n’ait pas encore été confirmée, une affiche de « Rick et Morty, l’anime ». La nouvelle animation sera disponible sur HBO Max avant la fin de l’année, comme indiqué dans l’annonce. Aucun autre détail n’a été donné sur ce que l’on peut voir dans cette fiction.

Entre septembre et décembre 2022, la sixième tranche de rick and morty. Avec un total de 10 épisodes, la saison a été très bien accueillie par les fans de la série. Bien qu’il ait déjà été confirmé qu’il y aura une septième saison, il n’a pas encore été annoncé quand elle sera disponible sur Natation pour adultes et HBO Max.

+Qui est Takashi Sano

takashi sanoresponsable de Tour de Dieusera chargé de « Rick et Morty : l’anime ». En bonne santé a déjà réalisé deux courts métrages d’animation pour rick and morty qui a été acclamé et a généré plus de 10 millions de vues combinées sur les plateformes numériques de Natation adulte.

