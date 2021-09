« Rick et Morty », la série animée aura-t-elle une saison 6 ?

L’une des questions fréquentes que les fans de « Rick et Morty« Après avoir vu les 10 chapitres de la saison 5, c’est si cette série animée aura un épisode de plus. C’est pourquoi nous verrons ci-dessous si les créateurs de ce programme diffusé par HBO Max aura de nouveaux épisodes, compte tenu de l’annonce qu’ils ont faite il y a quelques mois.

Puisque les créateurs de «Rick et Morty« Ils ont commencé à jouer avec l’intrigue d’une saison 6, alors que la cinquième saison n’avait même pas été lancée, les adeptes de la série n’arrêtent pas de rêver à ce moment-là. Le tweet a été lancé en mars 2021 et suggère une autre mise en œuvre de cette émission : « Maintenant, vous pouvez commencer à nous poser des questions sur la saison 6. »

Mais, si vous croyiez que « Rick et Morty« Il ne pourrait y avoir qu’une saison de plus, car la réalité serait différente. En 2018, Time Warner Broadcasting et Adult Swim ont commandé jusqu’à 70 épisodes supplémentaires. À ce moment-là, la quatrième saison était sur le point de sortir et la dernière sortirait de 10 dans 10 chapitres supplémentaires. Cela suggère un sixième, septième, huitième, neuvième et même dixième versement.

« RICK ET MORTY » AURA-T-IL LA SAISON 6 ?

Alors si on le sait déjà « Rick et Morty » aura une sixième saison, ce que nous devons maintenant savoir, c’est quand la première de celui-ci est prévue. Selon les spécialistes de cette série, tout porte à croire que le nouvel opus sera prêt d’ici la mi-2022. Même s’il faut tenir compte du fait que la cinquième saison a mis près d’un an et demi à sortir, ce qui laisse penser que la date limite serait octobre 2022.

N’oublions pas qu’en juillet 2020, le co-créateur de la série, Dan Harmon a déclaré lors de Adult Swim qu’il travaillait activement à la réalisation du saison 6 de « Rick et Morty ». Quelque chose de similaire s’est produit avec la cinquième saison. Voici ce qu’ils avaient à dire avant son lancement : « Nous écrivons littéralement la saison 5 alors que la saison 4 se termine. ».

Dans la saison 5, Morty avait son propre vaisseau spatial (Photo: Warner Bros)

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 6 DE « RICK ET MORTY » ?

Bien sûr, on ne sait pas grand-chose de l’histoire que l’on veut aborder dans le saison 6 de « Rick et Morty », mais ce dont nous sommes sûrs, c’est que si la réalisation se confirme, Rick, Morty, Summer, Beth et Jerry, continueront de nous surprendre avec plus d’aventures. Il faut aussi se rappeler que dans la dernière édition on a pu voir de nouveaux visages comme l’ex de Morty, Planetina, ou la marine américaine.

Pas un détail mineur, c’est celui que nous apprécions dans le chapitre 8 de la saison 5, où Birdperson revient et cela conduit à des retrouvailles émotionnelles pour lui et Rick, à l’avenir. À cette scène s’ajoutent les multiples apparitions du président Curtis, ce qui suggère qu’il serait un personnage fixe dans une éventuelle saison 6.