« Rick et Morty » : la saison 6 sortira en 2022

« Rick et Morty » est actuellement l’une des séries d’animation pour adultes les plus acclamées et les plus célébrées à la télévision américaine. Créé par Justin Roiland et Dan Harmon, on nous présente les folles aventures du scientifique Rick Sanchez avec son petit-fils Morty Smith, qui vivent toutes sortes de situations au cours de leurs voyages interdimensionnels.

Adult Swim a réussi à être fier des résultats de cette série, qui est devenue un phénomène culturel grâce à son récit principalement nihiliste et avec une forte charge d’humour noir, générant une large gamme de jouets, bandes dessinées, objets divers et même être un nominé aux Emmy Awards.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Adult Swim confirme une troisième saison pour « Tuca et Bertie »

Tras la concusión de su cuarta temporada en mayo de 2020, la producción de la temporada 5 fue pospuesta por Adult Swim debido al surgimiento de la pandemia global, comenzando finalmente su emisión en junio de 2022, concluyendo la emisión de sus diez episodios el pasado mes de septembre.

Les créateurs de « Rick et Morty » auraient déjà confirmé en début d’année que des travaux avaient commencé sur le développement de la saison 6 dans le cadre de leur accord avec Adult Swim dans lequel ils assuraient leur séjour à la télévision pendant au moins 70 épisodes, et il semble que cette nouvelle saison ait déjà une fenêtre approximative pour sa première.

Selon ScreenRant, ce week-end, lors du panel de la série dans l’édition 2021 du « Adult Swim Festival », il a été confirmé que « Rick et Morty » reviendra à la télévision à un moment donné en 2022, bien qu’il n’y ait pas de date exacte pour le moment. Cependant, leur équipe de production assure qu’ils ont déjà un calendrier beaucoup plus strict par rapport à leurs saisons précédentes.

« Rick and Morty » a réussi à captiver le public depuis la première de sa première saison en 2014, bien qu’il ne soit pas le grand favori depuis le début. Après la première de sa deuxième saison en 2015, l’attente du troisième opus a été prolongée jusqu’en 2017, avant de sortir le numéro quatre en 2020.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Disney + proposera une série basée sur « The Spiderwick Chronicles »

Au fur et à mesure que la série progresse, Roiland et Harmon ont clairement indiqué de ne pas prêter trop d’attention aux théories des fans ou aux propres attentes du public, ce qui est bénéfique pour la série. La cinquième saison de « Rick et Morty » nous a laissés à un point incertain dans lequel Evil Morty a réussi à réaliser son plan pour échapper à la ramification du multivers, laissant entendre que nous ne le reverrons peut-être pas dans cette dimension.