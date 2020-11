Rick et Morty font la promotion de la PS5 avec cette publicité amusante

Les personnages célèbres jouent dans une publicité hilarante pour la nouvelle console Sony

La campagne marketing que vous menez Sony promouvoir la PS5 est génial. Non seulement les publicités que nous pouvons voir à la télévision, Youtube ou les vidéos qu’ils publient sur la chaîne PlayStation elle-même. Mais l’une des publicités les plus incroyables et spectaculaires dont nous nous souvenons est celle qui a été publiée il y a à peine quelques jours et a été joué par El Rubius. En outre, d’autres célébrités sont également apparues telles que Pedrerol, David Broncano, Ibai, Willyrex et d’autres célébrités et créateurs de contenu.

Et même si une autre annonce a eu lieu très récemment qui n’est pas si spectaculaire, elle est toujours drôle et curieuse. Les protagonistes sont les personnages de dessins animés bien connus Rick et Morty.

Rick, Morty et PS5

Dans l’annonce (qui, nous le soulignons, est totalement officielle, rien cré par un fan) juste 30 secondes, les deux ont été accusés de promouvoir la PS5. Pendant que Rick compte l’argent, Morty tente d’expliquer les caractéristiques de la console, sa grande vitesse et son DualSense. Au final, il finit par admettre que la pub est un peu ennuyeuse mais Rick s’arrête brusquement quand il voit que la vidéo allait effectivement durer 30 secondes. Bref, la promotion est très drôle, mais un vidéo Cela vaut bien plus que mille mots, vous pouvez donc le voir ci-dessous:

Des données plus récentes sur PS5

Mis à part les annonces, nous voulons rappeler certaines des informations les plus intéressantes et récentes sur la nouvelle console Sony. D’une part, il y a leurs jeux, que bien que ceux qui sont arrivés au lancement et ceux qui arriveront en 2021 sont très importants, selon le propre PDG de Sony les titres qui définiront la génération n’arriveront qu’en 2022. Un autre fait (qui, heureusement, ne s’est pas réalisé) est qu’il a envisagé de créer une autre PS5 encore plus puissant mais qui coûte 1000 euros. Vous pouvez lire plus d’informations à ce sujet ci-dessous:

