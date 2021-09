« Rick et Morty »: Explication de l’histoire et des origines de Rick

La cinquième saison de « Rick et Morty”S’est terminé le dimanche 5 septembre 2021 avec le dixième épisode, ‘Rickmurai Jack’ (5×10), qui comprenait des révélations importantes sur les origines et l’histoire de Rick.

Tout au long de ses cinq saisons, la série animée qui peut être vue sur HBO Max a partagé plusieurs détails sur le passé de Rick C-137; Cependant, il est dit plus tard que sa mémoire a été fabriquée, par conséquent, son origine devient un mystère.

Dans le cinquième volet de « Rick et Morty”, Evil Morty fait un scan complet du cerveau de Rick C-137, qui révèle tout sur la vie de Rick. Screen Rant a partagé les plus grandes révélations.

QU’EST-IL ARRIVÉ À LA FEMME DE RICK?

Diane et sa fille Beth ont été tuées par un autre Rick après que Rick C-137 ait refusé de développer son propre pistolet à portail transdimensionnel et de rejoindre les autres Ricks pour parcourir l’univers. Cela fait entrer C-137 dans une spirale sombre qui l’amène à développer l’arme pour traquer le meurtrier de sa famille.

Diane et sa fille Beth ont été tuées par un autre Rick (Photo: Rick et Morty / Adult Swim)

CHASSE AU TUEUR DE LA FEMME DE RICK

La finale de la cinquième saison de « Rick et Morty”, C-137 commence sa quête de vengeance déterminé à retrouver l’homme qui a tué sa famille, mais après plusieurs fausses pistes et échecs, il perd espoir et commence à boire, abandonnant des amis comme Birdperson, Squanchy et le reste de la résistance. Bien qu’il continue de tuer Ricks, il ne trouve pas le vrai meurtrier, et tout ce qu’il obtient, c’est qu’ils s’unissent pour le détruire.

Bien qu’il continue de tuer Ricks, C-137 ne trouve pas le vrai tueur (Photo: Adult Swim)

LE CIUDADEL ET LA COURBE FINIE CENTRALE

Dans cette finale de la saison, la véritable implication de Rick dans la création de la Citadelle ou du Conseil moderne est révélée. De plus, parce que Evil Morty doit scanner le cerveau de Rick C-137 pour comprendre comment briser la courbe finie centrale, il est suggéré qu’il ait eu l’idée.

Bien que ses motivations ne soient pas révélées, il est clair qu’il ne s’en souciait jamais, il a déjà quitté la Citadelle et le Conseil.

Rick a quitté la Citadelle et le Conseil (Photo : Rick et Morty / Adult Swim)

POURQUOI RICK EST-IL REVENU AVEC BETH ET MORTY ?

Lorsque Rick a touché le fond, il a voyagé dans un univers où Beth et Diane ont survécu, et leur Rick les a abandonnés, s’est écrasé dans le garage et a commencé à vivre avec la famille. A la fin de la cinquième saison de « Rick et Morty”, En revenant à Beth et en trouvant Morty, il a finalement sauvé C-137, alors qu’il envisageait à plusieurs reprises de se suicider.