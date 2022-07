Rick et Morty : date de première officielle de la saison 6 sur HBO Max

hbo max

La date de sortie du nouvel opus de Rick et Morty a été officialisée, ce qui s’est terminé plein d’incertitudes pour le public. Voyez quand il arrivera sur HBO Max !

© Natation adulteRick et Morty : date de première officielle de la saison 6 sur HBO Max.

Qu’il s’agisse d’une animation, Rick et Morty s’est imposée comme l’une des meilleures séries de ces derniers temps, amenant l’aventure et la science-fiction à des niveaux supérieurs accompagnées des scripts acclamés de Justin Roland et Dan Harmon, Leurs créateurs. Après un temps sans nouvelles, ce mercredi, ils ont officiellement présenté la date de première de sa sixième saison. A voir quand il sera disponible !

La production diffusée aux États-Unis et dans une partie du monde via le réseau Adult Swim, a acquis une grande popularité dans différents pays lorsqu’elle a été diffusée par Netflix, mais après des mouvements d’entreprise, elle est devenue une partie de Warner Bros. et à partir du 12 août, elle deviendra streaming service exclusif hbo max. Son cinquième opus a déjà été présenté sur cette plateforme et accueillera bientôt à nouveau les nouveaux chapitres.

+ Rick et Morty officialise sa saison 6

La bonne nouvelle pour les fans de la série animée est que Adult Swim a publié une déclaration en 2018 détaillant un renouvellement pour la réalisation de 70 autres épisodes, dont 20 sont déjà sortis, il reste donc au moins 5 saisons de plus jusqu’à nouvel ordre. Un autre fait qui apportera la tranquillité d’esprit aux fans est que Dan Harmon déclarait à l’époque que le temps en quarantaine dû à la pandémie de Coronavirus était tout à fait favorable pour travailler en paix.

Le cinquième opus s’est terminé le 5 septembre 2021 avec les sorties des chapitres » Oublier Sarick Mortshall » Oui « Rickmurai Jack ». Dans ce dernier, on voit les protagonistes prendre de nouveaux risques et leur aventure les emmène à La Citadelle, où nous avons le retour de Morty maléfiquequi réalise un plan stratégique pour laisser son passé derrière lui et commence une vie, ouvrant un portail jaune qui l’emmène dans un endroit que nous ne connaissons pas jusqu’à présent.

+Quand est-ce que la saison 6 de Rick et Morty est diffusée ?

Selon une publication officielle sur les réseaux sociaux, la sixième saison de Rick et Morty Il sera présenté en première le 4 septembre aux États-Unis via Adult Swim et en Amérique latine via la plateforme HBO Max.. Pendant ce temps, ces derniers mois, ils ont révélé qu’ils travaillaient également sur le spin-off Rick et Morty : l’anime de Takashi Sano.

