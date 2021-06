Rick et Morty d’Adult Swim: le film arrive en attendant la saison 5

Alors que les fans attendent patiemment l’arrivée de Rick et Morty saison 5, il a été confirmé par les producteurs de la série que Rick et Morty : le film est en préparation.

Selon Métro, le producteur de l’émission, Scott Marder, l’écrivain Dan Harmon et Spencer Grammer, la voix de Summer, sont tous certains d’un Rick et Morty le film va arriver.

‘Ce serait intimidant [but] Je ne serais pas choqué s’il y en avait un qui tombe un jour », a déclaré Scott, qui dit que pour en faire un film à succès, « il faudrait que ce soit assez épique ».

« Il y a ces cinémas 4D à New York. » Ahem, nous les avons aussi au Royaume-Uni, Spencer !

Rien n’est encore gravé dans le marbre, mais le co-créateur de la série, Justin Roiland, a déclaré qu’il s’agissait de « quand » et non « si » un film viendrait.

Comme le film n’en est qu’au stade des discussions pour le moment, il n’y a pas de bande annonce pour Rick et Morty : le film à l’heure actuelle. Mais continuez à vérifier ici, nous vous informerons dès qu’il sera publié.

Nous parions que vous ne saviez pas que Rick et Morty sont, en fait, tous deux exprimés par Justin Roiland qui est l’un des co-créateurs de la série. Ainsi, en tant que voix des deux personnages principaux, Justin serait définitivement dans le Rick et Morty film.

De nombreux scénaristes et réalisateurs de la série expriment également les personnages. Dan Harman, qui a écrit 41 épisodes de la saison 5 et a confirmé que la saison 6 est en cours de préparation, a exprimé plusieurs personnages, notamment: Birdperson, Phoenixperson, Acid Man et Alejandro – pour n’en nommer que quelques-uns. Il serait donc logique que Dan soit également dans le film.