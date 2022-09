Rick et Morty auront « une saison de l’émission chaque année », déclare le showrunner

Rick et Morty vivra apparemment éternellement, du moins selon le showrunner de la série. Il fut un temps où la série avait de longs retards entre les saisons, prenant régulièrement deux à trois ans pour sortir de nouvelles aventures entre les personnages titulaires. Maintenant, dans une interview avec Inverse, le showrunner Scott Marder et le producteur James Siciliano disent qu’une nouvelle saison de l’émission sortira chaque année.

Marder a été amené dans la série à la fin de la saison 4, principalement chargé d’aider à la production quotidienne de la saison 5. Il est connu pour son travail sur Il fait toujours beau à Philadelphie, écrivant pour de nombreux épisodes de séries sur plusieurs saisons tout en servant de producteur exécutif. Il a prouvé qu’il peut être cohérent avec son écriture et son calendrier de sortie, ce que le Rick et Morty co-créateurs désespérément nécessaires.

Au cours de leur entretien avec Inverse, Siciliano a déclaré: « Nous avons une quantité incroyable de choses à faire. Je ne sais pas de quoi nous pourrions parler, mais en ce qui concerne la production, nous avons la saison 6 qui sort et la saison 7 dans production. » De plus, dit-il, « Nous avons la salle des scénaristes pour la saison 8. Cela fait donc environ 20 épisodes dans une certaine forme de production, et la nouvelle saison que nous sommes en train de casser. » Marder réitère sa déclaration en disant: « J’ai créé un problème de grande classe pour nous, mais nous aurons une saison de l’émission chaque année à partir de maintenant. » Les fans ne peuvent qu’espérer que la qualité de l’émission corresponde aux premières saisons, car le temps de production devient de plus en plus rapide.





Chez Rick et Morty Showrunner dit que la saison 6 commencera une nouvelle histoire

Distribution télévisée Warner Bros.

Rick et Morty ont vu plusieurs intrigues globales au cours des cinq premières saisons. Cependant, la variante omniprésente de Morty semble être le principal antagoniste de la série. Il a fait son entrée dans la série lors de l’épisode de la saison 1, Fermer les compteurs Rick du Rick Kindsuivi d’une apparition dans les saisons 3, 4 et la finale de la saison 5. Enfin, à la fin de la cinquième saison, Evil Morty a détruit la Citadelle et la technologie des armes à portail de Rick, laissant les fans se demander où Rick et Morty va d’ici.

Au cours de leur interview Inverse, Marder a discuté de leur nouvelle direction et de la seconde moitié d’une « histoire plus large » commençant dans la saison 6.





« La rupture de 6.01 a été un processus très ardu car 510 était une finale énorme. Cela nous a laissé une tonne de devoirs et beaucoup à faire. Nous avions en fait quelques versions différentes de l’épisode qui étaient complètement différentes. Nous avons finalement n’étaient pas satisfaits et l’ont abandonné et ont trouvé celui que vous obtenez maintenant. J’ai l’impression qu’il ferme ce livre, mais en même temps, en ouvre un nouveau. Il y avait un danger clair et présent qui a toujours été là qui a si naturellement émergé coïncidant avec Evil Morty pour commencer la seconde moitié d’une histoire plus large. »

Rick et Morty semble toujours surprendre les fans avec des intrigues passionnantes et une belle animation colorée qui va avec. La sixième saison ne devrait pas être différente, alors ne manquez pas le retour de Rick et de son petit-fils Morty alors qu’ils s’aventurent dans d’innombrables univers le dimanche 18 septembre.