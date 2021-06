Rick et Morty arrivent dans la septième saison de Fortnite

Jeux épiques présente la septième saison de Fortnite avec des nouvelles très intéressantes. L’un d’eux est l’arrivée de OVNI au champ de bataille. Les joueurs doivent prendre soin de ne pas être enlevé au milieu de votre départ. Aussi un lifting dans lequel les armes les plus primitives laisseront place à des éléments futuristes, impliquant que le jeu change d’ère.

La société semble avoir une idée après l’autre concernant le jeu, qui a déjà présenté des chasseurs, des super-héros, des combattants et toutes sortes d’invités en action. Nous parlons maintenant d’un crossover très spécial : Rick et Morty, les personnages animés, arriveraient sur l’île. Quoi de neuf!

Rick et Morty se battront à Fortnite







Meule est un savant fou alcoolique, quelque peu irresponsable et sujet à la dépression qui emménage avec sa fille Beth et commence une série d’aventures avec son petit-fils Morty de 14 ans. Les deux vivront des moments incroyables dans l’espace et des univers parallèles. Au milieu de tout, Meule va essayer ça Morty ne finissez pas comme votre père Jerry, qui est plein de bonnes intentions, mais surtout inutile.

Entrée # 476-122 Résultats des tests du robot de transport : Transport d’armes diverses : Insatisfaisant

Transport de documents et schémas : Insatisfaisant

Transport de fluide modificateur osseux : satisfaisant Aucun autre test n’est requis. Pleine charge : 08.06.2021 pic.twitter.com/o3r6pADTlQ – Fortnite_ES (@Fortnite_ES)

7 juin 2021





Jeux épiques a partagé un teaser pour la saison sept dans lequel vous pouvez voir un casque, une arme futuriste et un robot tenant un plateau de beurre. A-t-il suffi aux fans de la série animée de reconnaître le sympathique androïde apparu dans la série et de confirmer le crossover ?

Maintenant, ils espèrent que les deux personnages Sean skins dans le jeu, en même temps que des éléments du spectacle arrivent aux jeux, même le robot protagoniste du teaser. Fortnite surprend une nouvelle fois ses joueurs avec cette septième saison qui s’ouvre aujourd’hui et qui promet beaucoup.