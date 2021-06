« Rick et Morty » anticipent son arrivée sur HBO Max en Amérique latine

À ce stade, on ne peut pas dire grand-chose sur l’introduction de « Rick et Morty », l’une des séries animées les plus populaires du bloc de programmation « Adult Swim », dont la cinquième saison a finalement été diffusée ce week-end, préparant les fans à de nouvelles aventures de scientifique excentrique. Rick Sanchez et son petit-fils consterné Morty Smith.

Ces dernières années, les utilisateurs de Netflix ont profité de la première de chaque nouvelle saison de « Rick et Morty » jusqu’à l’arrivée de son quatrième opus entre fin 2019 et début 2020, quelque chose qui changera lorsque la série migrera vers une nouvelle plate-forme avec l’arrivée de sa cinquième saison.

L’attente prendra enfin fin et le service HBO Max arrivera enfin en Amérique latine, donc le compte officiel du service de streaming sur Twitter a indiqué que la cinquième saison de la série sortira dans son catalogue, bien qu’il n’ait pas encore révélé de détails Rendez-vous.

Cependant, cela indique clairement aux abonnés de Netflix qu’à terme, la série Adult Swim ne sera plus disponible dans son catalogue, ce qui arrivera probablement à un moment donné cette semaine avant l’arrivée de HBO Max le 29 octobre.

HBO Max aura son catalogue avec les contenus exclusifs du réseau HBO ainsi que des séries et des films appartenant à WarnerMedia, ainsi qu’une nouvelle gamme de cassettes et de séries exclusives pour la plate-forme, fournissant ainsi les services fournis par HBO Go. Son arrivée au public aura lieu le 29 juin.

Le week-end dernier, avant la première officielle de la saison 5 de « Rick et Morty », l’équipe Adult Swim a révélé via sa chaîne YouTube officielle le segment d’ouverture de son premier épisode, dans lequel les plans de Morty et son rendez-vous de rêve avec Jessica seront interrompus. lorsque le duo se retrouve face à M. Nimbus, l’ennemi juré de Rick.