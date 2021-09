« Rick and Morty » Saison 6 : Date de sortie, que va-t-il se passer et tout sur les nouveaux épisodes

Bien que la sixième saison de « Rick et Morty» A été officiellement confirmé en mars 2021 avec ce tweet : « Maintenant vous pouvez commencer à nous poser des questions sur la saison 6 », la nouvelle d’un nouveau lot d’épisodes de la série animée créée par Justin Roiland et Dan Harmon est sortie en 2018.

Cette année-là, Time Warner Broadcasting et Adult Swim ont commandé jusqu’à 70 épisodes supplémentaires. A cette époque, la quatrième saison était sur le point de sortir, et étant donné que chaque tranche compte 10 chapitres, la fiction pourrait aller jusqu’à la dixième saison.

Même l’écrivain Cody Ziglar a confirmé via Twitter qu’ils avaient déjà terminé le script du septième volet de « Rick et Morty« , ce qui signifie que la sixième partie devrait être plus avancée et presque prête à sortir.

Rick a quitté la Citadelle et le Conseil (Photo : Rick et Morty / Adult Swim)



QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 6 DE « RICK ET MORTY » ?

Après les événements de la saison cinq, il est possible que le prochain épisode raconte des histoires en dehors de la courbe finie centrale, avec Morty apparaissant constamment. De plus, il est démontré qu’en réalité la citadelle n’a pas été détruite, mais que tout l’écosystème a subi un gel, un démantèlement imaginé par Evil Morty.

Bien que les détails de la sixième saison de « Rick et MortyIl est clair que Rick, Morty, Summer, Beth et Jerry continueront de surprendre leurs fans avec plus d’aventures.

« Rickmurai Jack » n’a pas seulement ramené Evil Morty, il a également révélé la véritable histoire de Rick C-137 et a confirmé que sa femme et sa fille avaient été tuées par un autre Rick. Quelque chose qui va certainement influencer l’avenir de la série animée.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 6 DE « RICK ET MORTY »

La sixième saison de « Rick et Morty« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « RICK ET MORTY » 6

Pour la sixième saison, Justin Roiland reviendra évidemment en tant que voix de Rick et Morty. Aussi, Chris Parnell, Sarah Chalke et Spencer Grammer comme Jerry, Beth et Summer Smith, respectivement. Plus quelques guest stars.

Rick Sanchez (Justin Roiland)

Morty Smith (Justin Roiland)

Summer Smith (Spencer Grammer

Beth Smith (Sarah Chalke)

Jerry Smith (Chris Parnell)

Jessica (Kari Wahlgren)

Président des États-Unis (Keith David)

Birdperson / Phoenixperson et M. Nimbus (Dan Harmon)

Planétine (Alison Brie)

Princesse Poñeta (Christina Ricci)

Bruce Chutback (Darren Criss)

Quels autres invités la sixième saison de « Rick et Morty » aura-t-elle? (Photo : Warner Bros)

QUAND LA SAISON 6 DE «RICK ET MORTY» SERA-T-ELLE SORTIE?

La sixième saison de « Rick et Morty« N’a pas encore de date de sortie dans Natation pour adultes, mais les nouveaux épisodes arriveront probablement à la mi-2022.