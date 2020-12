Rick and Morty Saison 5: Date de sortie, trailer et tout ce que nous savons !

La saison 3 et la saison 4 ont duré plus de deux années complètes, mais il semble que nous n’aurons pas à attendre aussi longtemps la saison 5. En particulier après l’Adult Swim Fest 2020 à la mi-novembre, la production du spectacle est en bonne voie, même si nous n’avons pas encore de date de sortie.

Le calendrier de sortie de la série devrait être beaucoup plus cohérent étant donné que 60 épisodes supplémentaires ont été commandés en mai 2018, mais le co-créateur de la série, Dan Harmon, a également promis dans une interview de juillet 2019 que l’attente entre les saisons « ne sera plus jamais aussi longue ». Son co-créateur Justin Roiland a déclaré que l’équipe de production « passait à la prochaine série », ce qui signifie que le travail sur la saison 5 a commencé avant même que la saison 4 ne soit diffusée.

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE DE LA SAISON 5 DE RICK AND MORTY ?

La plupart des fans de Rick et Morty ont appris à se préparer à de longues attentes entre les saisons. Environ 18 mois ou plus se sont écoulés entre la fin d’une saison et le début d’une nouvelle saison. La finale de la saison 4 a été diffusée le 31 mai 2020. Cela signifie-t-il que nous devrons attendre jusqu’en novembre 2021 ?

Probablement pas.

S’exprimant lors d’un PaleyFest NY exclusivement numérique en octobre 2020, Dan Harmon a fait remarquer que la productivité de l’équipe n’a fait qu’augmenter pendant la pandémie.

« Nous sommes plus à l’heure que jamais », a-t-il déclaré. « Il faut se concentrer sur l’ensemble du processus quand on n’a plus cet environnement de bureau. Tout le monde doit gérer cette colonie d’abeilles à distance, donc le miel est produit de façon plus régulière. Ça marche pour nous ». Il a également indiqué qu’il révisait une animatique pour un « épisode tardif de la saison 5 » tout en étant « très en retard [dans le processus d’écriture] de la saison 6 », en particulier la finale. Il a même émis l’hypothèse qu’ils pourraient déjà travailler sur la saison 7.

M. Harmon a également révélé dans une interview accordée à The Wrap en juin 2020 que l’équipe avait déjà commencé à travailler sur la saison 5 au moment où la pandémie de Covid-19 a frappé les États-Unis vers mars 2020. Sur la base de ces commentaires, nous avons donc une bonne idée de l’état d’avancement de la saison 5.

Erica Hayes, la réalisatrice de Rick et Morty, a déclaré à Inverse qu’il faut parfois entre neuf mois et un an pour passer de l’idéation et de l’écriture d’un épisode au produit fini. Ce délai peut varier ou augmenter en fonction de la complexité de l’animation de la série, mais il n’en reste pas moins un point de repère précieux.

Le 20 septembre 2019, Jeff Loveness, ancien scénariste de Rick et Morty, a partagé une image sur Twitter confirmant qu’il avait écrit plusieurs épisodes de la saison 4 et la première de la saison 5 – et que c’était son dernier jour dans la série. Sur cette base, une date de première de la saison 5 à la fin de 2020 semble au moins possible.

Si c’était le cas, ils auraient toutefois annoncé une date de sortie à l’Adult Swim Fest.

La saison 4 a été annoncée en mai 2019 pour le mois de novembre, mais ce n’est qu’à la sortie de la bande annonce début octobre que nous avons appris la date de sortie précise du 10 novembre. Sur cette base, nous nous attendons probablement à un délai de cinq mois entre l’annonce de la saison 5 et sa sortie.

Historiquement, le milieu de l’été est la période la plus populaire pour les premières de la saison de Rick et Morty. La saison 3 a techniquement commencé le 1er avril avec la diffusion surprise de « The Rickshank Rickdemption ». Ensuite, la saison 3 a continué avec « Rickmancing the Stone » le 30 juillet 2017. Presque exactement deux ans auparavant, la première de la saison 2, « A Rickle in Time », avait été diffusée le 26 juillet 2015. Mais étant donné la première de la saison 4 en novembre, on ne peut pas vraiment se fier aux saisons passées pour prédire les prochaines.

Donc, selon toute vraisemblance, la première de la saison 5 devrait avoir lieu entre le début et le milieu de l’année 2002. Mai 2021 semble être le meilleur scénario.

Y A-T-IL UNE BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 5 DE RICK AND MORTY ?

Bien que ce ne soit pas exactement une bande-annonce en soi, Adult Swim a sorti un animatique « FIRST LOOK » lors du Adult Swim Con fin juillet 2020. Décrit comme une ouverture froide d’un épisode de la saison 5 (Harmon a dit qu’il « ne se souvenait pas » lequel), le clip s’ouvre sur Morty portant un Rick mortellement blessé sur ce qui semble être une sorte d’astéroïde.

Les cristaux qui flottent sur une planète étrangère reflètent des versions de la réalité alternative de Rick et Morty (dont une où ils sont des « Blades » combattant des vampires). Ensuite, Morty vole à travers un portail qui se referme en direction de la Terre, échappant de justesse à un monstre massif et tentaculaire tout en détruisant totalement le vaisseau de Rick. Quelques instants avant qu’ils ne soient sur le point de mourir en s’écrasant sur la Terre, Morty appelle Jessica pour lui confesser son amour. Elle leur suggère de se fréquenter, ce qui inspire Morty à réussir son atterrissage en catastrophe dans l’océan. C’est là que les choses deviennent bizarres.

M. Nimbus, « l’ennemi unique et éternel » de Rick, sort d’une coquille magique géante, comme une sorte de faux Aquaman. Même Rick appelle M. Nimbus son « némésis ».

Bien qu’il ne s’agisse en aucun cas d’une bande-annonce, l’avant-première animatique est un moyen intéressant de déterminer où la production pourrait se situer dans la saison 5. Un animatique « Pickle Rick » a fait ses débuts au Comic Con 2016 de San Diego en juillet de cette année-là, un peu plus d’un an avant la diffusion de cet épisode.

Si cela pourrait signifier que la saison 5 ne débutera pas avant l’été 2021, cela signifie au moins qu’une sorte de bande-annonce légitime pourrait être diffusée avant la fin de l’année 2020.

COMMENT LA FINALE DE LA SAISON 4 DE RICK AND MORTY MET-ELLE EN PLACE LA SAISON 5 ?

Tout comme Justin Roiland l’a taquiné dans une interview avec Variety, la finale de la saison 4 est devenue « canonique » et « sérialisée ». Elle a ramené des éléments sérialisés comme la Fédération Galactique des Gromflomites, Tammy, Birdperson, et le Dr Wong. Mais il y avait aussi l’introduction d’une seconde Beth communément appelée « Space Beth ».

Un épisode de la saison 3 a laissé entendre que Rick avait peut-être cloné Beth, mais nous n’avons maintenant aucun moyen de savoir laquelle est un clone. « Space Beth n’était pas un personnage unique », a confirmé Harmon lors de l’Adult Swim Fest 2020. « C’est une chose qui aurait pu être le cas. » On peut donc s’attendre à ce qu’elle revienne dans la saison 5.

La Fédération Galactique a également été vaincue une fois de plus, bien que certains Gromflomites survivront toujours pour potentiellement reconstruire l’empire une fois de plus. Tammy est morte sans aucun doute, et Rick a récupéré les pièces de Phoenixperson, de style Terminator, pour les garder dans son garage, comme un hommage à la fin de Shaun of the Dead.

Tout comme la fin de la saison 3, la fin de la saison 4 éloigne également Rick du reste de la famille. Ces personnages, ainsi que le spectateur, ont dû se rendre compte à quel point Rick est à nouveau une personne terrible. Rick se considère comme un dieu dans cet univers, tout comme le téléspectateur moyen par procuration, mais la série continue de défier nos attentes de manière intéressante.

Lorsque la poussière retombe sur la saison 4, les deux versions de Beth semblent décider de rester, et en ce qui concerne les fils de l’intrigue, le seul élément majeur qui reste est Evil Morty qui a eu un caméo non canonique dans l’épisode 6 et peu d’autres cette saison.

Il pourrait se passer beaucoup de choses dans la saison 5 : à part Evil Morty, on pourrait voir l’équipe du Chat qui parle et Balthromaw le dragon, Supernova des Vindicators, l’âme soeur de Morty dans « The Vat of Acid Episode », et bien d’autres choses encore.

COMBIEN D’ÉPISODES Y AURA-T-IL DANS LA SAISON 5 DE RICK AND MORTY ?

Nous pouvons supposer sans risque que la saison 5 comptera 10 épisodes, comme la plupart des saisons précédentes.

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly en septembre 2017, Dan Harmon a admis que le plan initial prévoyait que la saison 3 serait longue de 14 épisodes, mais que des difficultés créatives les ont contraints à faire une version « finalisée » de la saison 3, l’épisode 10, pour couronner la saison. Compte tenu du nombre arrondi de 70 épisodes commandés par Adult Swim et de la confirmation que la saison 4 est également longue de 10 épisodes, nous sommes probablement en train de regarder six autres saisons qui sont chacune longues de 10 épisodes.

Dans cette même interview, EW a cependant laissé entendre que les saisons futures pourraient être plus longues que 10 épisodes.

« Nous écrivons littéralement la saison 5 tout en terminant la saison 4, juste pour nous forcer à nous engager dans un certain calendrier », a déclaré M. Harmon. « Nous ne voulons pas donner de faux espoirs à qui que ce soit, mais notre accord prévoit que si nous sommes forts et rapides, il est possible de produire plus d’épisodes à la fois ».

Traduction : Si la production de Rick and Morty se déroule rapidement et efficacement, les saisons futures pourraient dépasser les 10 épisodes – ou cela pourrait simplement signifier que l’équipe de Rick and Morty livre des lots de saisons plus importants afin que la série puisse être diffusée plus régulièrement.

QUELS AUTRES TRUCS BIZARRES POURRAIENT SE PRODUIRE DANS LA SAISON 5 DE RICK AND MORTY ?

Les co-créateurs de la série, Justin Roiland et Dan Harmon, ont répété à maintes reprises qu’ils voulaient vraiment travailler avec Kanye West sur un épisode. En théorie, ils pourraient simplement donner à la star de la musique le contrôle créatif total sur un épisode entier. Pourquoi ? Pour en savoir plus.

À la fin mai 2019, Dan Harmon a légèrement trollé les fans via Instagram en postant un grand nombre de Post-It avec des concepts bizarres de Rick et Morty, disant qu’ils étaient tous pour la saison 5. Ces idées aléatoires semblent plus farfelues que jamais, mais cela signifie aussi que les auteurs ont fait un brainstorming pour la saison 5 il y a plus d’un an. Plus d’informations ici.

LA SAISON 5 DE RICK ET MORTY SE DÉROULERA CERTAINEMENT UN JOUR, PROBABLEMENT EN 2021.