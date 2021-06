‘Rick and Morty’ n’échoue pas : le début de sa saison 5 continue d’offrir à HBO la science-fiction la plus audacieuse à la télévision

‘Rick and Morty’ est à ce moment clé de toutes les séries long-courriers (en particulier le sitcoms, avec sa structure d’épisodes indépendants dans lesquels un arc dramatique plus grand n’est pas « avancé ») dans lesquels ils doivent considérer si la formule est épuisée ou non. Dans ce cas La série, il est vrai, n’a pas un nombre excessif de chapitres et ne présente pas non plus une saison chaque année., mais votre devoir est de l’augmenter.

La raison en est que ses personnages ont des caractères très définis, son sexe et sa structure sont clairs dès la première minute, et il n’a pratiquement pas bougé de ce schéma. Il court le risque que, dans les nombreuses saisons qui restent à venir après le récent renouvellement de 70 épisodes, il stagne au-delà d’un point de non-retour. Un succès de plus en plus notoire et massif rend la tentation de rester fidèle à certains codes difficiles à éviter. « Rick et Morty » risque-t-il de devenir un « Les Simpson » dans une clé culte ?

Pour l’instant, la cinquième saison commence aujourd’hui et oui, c’est vrai, certaines dynamiques qu’il faudrait revoir pour que la série ne plonge pas dans une spirale répétitive sont toujours là: La relation entre Rick et Morty est celle qui a été le plus usée (car c’est celle qui a été le plus explorée), et dans ce premier épisode, il n’est tout simplement pas fait allusion au-delà d’une certaine indifférence mutuelle très significative. Il n’y a pratiquement pas d’humour référentiel sur les saisons précédentes, il n’y a quasiment pas de relation entre grand-père et neveu. Sera-ce une nouvelle saison de bridge avant de commencer des arcs plus ambitieux ?

Dans tous les cas, Cette saison commence par l’une de ces blagues métatexturées qui caractérisent la série., et c’est l’apparition de ce qui est défini par Rick Sánchez lui-même comme « mon ennemi juré » : M. Nimbus, une étrange parodie d’Aquaman (ou plutôt de Namor) avec la pansexualité en surface. Comment est-il possible que nous n’ayons jamais entendu parler de Nimbus auparavant, nul autre que l’ennemi juré du protagoniste, ou que Rick n’ait jamais interdit à Morty de toucher l’eau de mer ? Un de ces détails qui reformulent légèrement la continuité de la série et donnent de la densité à l’histoire inédite des personnages.

Plus pareil, mais toujours aussi bon

Cette intrigue principale est complétée par les allées et venues de différents personnages : certains d’entre eux indiquent la direction dans laquelle ils vont éventuellement aller cette saison. Jerry et Beth se plongent dans un style de vie « sexe positif » et s’ouvrent à la possibilité d’un trio avant le dégoût comique d’absolument tous les autres personnages ; Summer a un discours bref mais rafraîchissant en tant que acolyte Rick plus efficace que Morty.

Cette dernière possède sans doute l’intrigue secondaire la plus stimulante, puisque tout à fait dans la lignée des classiques de la série, ses pulsions très humaines (autour d’un personnage secondaire, en plus, que l’on voit depuis la première saison) déchaînent le côté le plus ridicule de la science-fiction. Dans ce cas, une civilisation connectée à la nôtre dans laquelle le temps passe beaucoup plus vite.

Ce détail conduit l’épisode non seulement à une splendide parodie de mondes fantastiques (« merde de Narnia« , comme on dit), mais comme toujours dans la série, ils poussent l’humour beaucoup plus loin à travers l’application extrême des règles du genre. ils saisissent le concept « le temps à différentes vitesses » et multiplient les gags à des extrêmes absolument inattendus. Sans oublier que derrière toute l’intrigue il n’y a qu’un adolescent avec ses affaires d’adolescent, ce qui est attachant et pathétique à la fois. Bien que dans ce sens également, l’épisode indique que nous verrons un changement dans le personnage de Morty.

Le début de la cinquième saison ne restera pas dans les annales des épisodes mythiques de la série : il lui manque un moment iconique, cet équilibre entre l’absurde, le métissage, le respect de l’histoire des personnages et la perversion de la science-fiction classique, dans le style de Pickle Rick, l’intrigue d’Evil Morty ou le moment ‘Get Schwifty’. Mais comme le début d’une nouvelle fournée d’épisodes c’est très bien, et cela permet de garder espoir qu’il y ait de grands moments dans la série pendant un moment. Et cinq saisons plus tard, ce n’est pas une mince affaire.