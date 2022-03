Richard Williams a des mots très forts sur l’incident des Oscars de Will Smith

Richard Williams, l’homme que Will Smith a dépeint dans le roi Richard, a donné son avis sur l’acteur qui a giflé Chris Rock aux Oscars. Regardez le moment ici:

Ce fut un moment mémorable pour Smith, qui n’avait pas été nominé depuis 2007 – mais il a été éclipsé par son altercation avec Rock plus tôt dans la cérémonie.

L’humoriste est venu sur scène pour remettre le prix du meilleur long métrage documentaire. Comme vous vous en doutez, il a eu quelques coups légers sur le public, à commencer par Javier Bardem et Penélope Cruz, Denzel Washington, puis la femme de Smith, Jada Pinkett Smith.

Faisant référence à sa tête rasée, en raison de son alopécie, Rock a déclaré qu’il ne pouvait pas attendre GI Jane 2. Peu de temps après, Smith est monté sur scène et l’a frappé au visage, avant de l’avertir de « garder [his] nom de la femme [his] putain de bouche’.