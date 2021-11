Richard Madeley quitte Je suis une célébrité après avoir été admis à l’hôpital

Nutrilon ex-prématuré

Propriétés Nutrilon Ex-Prématuré est une alimentation pour nourrissons complète à utiliser après Nutrilon Prématuré ou après toute autre alimentation pour prématurés. Nutrilon Ex-Prématuré répond aux besoins alimentaires des nourrissons prématurés au moment de pouvoir quitter l'hôpital et après avis médical du médecin traitant. Nutrilon Ex-Prématuré contient un mélange unique en son genre de fibres prébiotiques, appelé "Immunofortis". Ce complexe de fibres prébiotiques favorise une flore intestinale optimale et renforce de la sorte la résistance immunitaire du nourrisson. Qui plus est, Nutrilon Ex-Prématuré contient également des LCP* (acides gras oméga-3 et oméga-6) et des nucléotides, lesquels jouent à leur tour un rôle important dans le cadre du développement du système immunitaire. * LCP = longues chaînes d'acides gras polyinsaturés.