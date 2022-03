Richard Madeley Brands Chris Rock est la « célébrité la plus désagréable » qu’il ait jamais rencontrée

Richard Madeley a donné son avis sur Chris Rock après le moment où le comédien a été giflé par Will Smith lors des Oscars – et il est juste de dire qu’il n’est pas fan.

Parlant de la situation d’aujourd’hui Bonjour Bretagne Madeley a pesé en qualifiant Rock de célébrité « la plus grossière » qu’il ait jamais rencontrée et en disant qu’il comprenait pourquoi Smith avait frappé.

Il a déclaré: « GQ Magazine m’a demandé il y a quelques années… il [Rock] était la personne la plus désagréable que j’aie jamais interviewée de toute ma carrière, et cela remonte à 1972, lorsque j’ai commencé à travailler pour un journal local.

« C’était une interview préenregistrée », a poursuivi Madeley. « Si cela avait été en direct, nous l’aurions abandonné. C’était la personne la plus désagréable, la plus grossière, la plus agressive et la plus antipathique que j’aie jamais interviewée devant la caméra, sans aucun doute.