Richard Lui de MSNBC partage les leçons apprises depuis qu’il est devenu le soignant de son père

Les effets de la pandémie

Lorsque la pandémie de coronavirus s’est intensifiée, cela a considérablement entravé les efforts de soins de Lui pour aider son père en personne.

« De toute évidence, nous utilisons des appels vidéo, des photos et les fois où j’ai pu lui rendre visite, j’ai dû le faire à travers une vitre », a expliqué Lui. «Et j’espère juste à chaque fois que je le regarde, que je lui fais un signe de la main, qu’il va bien et qu’il sait que je suis là.

À la suite de l’augmentation des attaques contre les Asiatiques et les Américains d’origine asiatique aux États-Unis, Lui a également parlé de l’expérience de son propre père qui avait été repoussée au sol quelques années plus tôt dans un éditorial du San Francisco Chronicle. « Nous avons vu, malheureusement, pendant la pandémie virale, des gens qui ne sont pas attentifs aux autres », a-t-il déclaré à Craig.

«Nous avons vu des gens que lorsque nous parlons de conflits raciaux, regardons la couleur de la peau d’une personne et décidons de la traiter moins qu’humaine, car ils ne peuvent pas voir qu’ils sont très humains. C’est égoïste. Nous avons vu des fusillades. et les individus qui utilisent la haine et la violence … il est temps pour nous de trouver comment arrêter tout cela.

Leçons apprises

Tout au long du parcours d’Alzheimer de son père, Lui a appris qu’il avait grandi de manière inattendue. «Il était vraiment honnête avec sa maladie. Il était très ouvert à la vulnérabilité, ce que je pensais être une grande leçon pour moi personnellement, car ce n’était pas le même Stephen Lui que j’ai connu en grandissant. Et comme il a traversé ce processus très tôt, avant de commencer à oublier des choses, c’est ce qu’il me montrait.

Lui a ajouté: « Je pense qu’il m’a appris à penser à qui je suis, car je vous ai parlé de ce parcours de soins. Et cela a conduit à un livre que je n’aurais jamais, dans mes rêves les plus fous, pensé à commencer … dans le livre, je montre vraiment à quel point j’ai fait une gaffe au fil des ans, et comment je peux aussi être vulnérable parce qu’être vulnérable fait partie du fait d’être désintéressé. «

Le nouveau livre de Lui tisse des anecdotes de sa carrière de journaliste avec ses expériences de soins et ses recherches sur le concept d’altruisme. HarperCollins / Zondervan

La décision de Lui de prendre soin de son père a changé sa façon de vivre sa vie – de manière désintéressée – ce qu’il espère que les autres pourront faire aussi. « Nous prenons une décision consciente environ toutes les 15 minutes. Et si nous pouvons juste une fois par jour, » je vais aller déjeuner. Je vais appeler quelqu’un. » Comment puis-je ajouter une notion altruiste à cela? Je dirais donc qu’une fois par jour, pensez à faire quelque chose d’un peu différent. «

Lui a dit que son père mène toujours le bon combat et qu’il restera à ses côtés aussi longtemps qu’il le faudra.

« Enough About Me », publié par Zondervan, sortira mardi.

