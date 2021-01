Richard Kelly parle de Southland Tales Cannes Cut et Donnie Darko 3 possibilités [Exclusive]

Il n’y a pas d’autre film comme Contes de Southland. Aimez-le ou détestez-le, il est indéniable que c’est l’une des pièces de cinéma les plus uniques et les plus déroutantes qui ait jamais frappé le cinéma local. C’est un mystère enveloppé dans une énigme, vendu comme un déguisement de haute art comme la folie de science-fiction Drive-In B-Movie. Il a acquis un culte fort et fidèle depuis sa sortie en 2006. Maintenant, Arrow célèbre l’héritage derrière le film avec une nouvelle restauration 2K qui frappera les détaillants et les points de vente en streaming le 26 janvier. Nous avons récemment rencontré le réalisateur Richard Kelly. pour parler de la longue et riche histoire du film.

Bien que Contes de Southland a fait un plongeon au box-office et a été confronté à de nombreuses critiques au fil des ans, Richard Kelly se tient par son chef-d’œuvre. Le film a inauguré une ère de médias auxiliaires, avec des romans graphiques complétant l’histoire qui se déroule encore à ce jour. Kelly décompose le chemin de la réalisation de son épopée, qu’il prévoit de continuer avec une éventuelle suite ou d’autres formes de narration. Le réalisateur nous présente une ventilation du passé, du présent et du futur pour cette franchise intéressante.

Contes de Southland faisait suite au classique indéniable de Richard Kelly Donnie Darko. Mais il n’a pas fait face au même genre d’éloges que ceux prodigués à ses débuts en tant que réalisateur. Le film présenté en première à Cannes inachevé. Et il n’a pas rencontré la réponse attendue. En fait, il a connu l’un des débuts cannois les plus notoires de l’histoire du festival du film. La nouvelle version d’Arrow offre aux fans du film une chance de voir la coupe qui a été montrée à ce moment-là.

Kelly nous emmène à travers cette expérience sauvage, tout en discutant de la suite très ridiculisée de Donnie Darko appelé S. Darko, qu’il n’a toujours jamais vu. Dans sa discussion avec Paulington James Christensen III, le sujet d’une vraie suite de Donnie Darko revient. Mais vous devrez regarder la vidéo pour voir la réaction de Richard Kelly à l’idée de Donnie Darko 3

En 2001, le scénariste / réalisateur Richard Kelly est devenu culte avec Donnie Darko, un premier long métrage assuré explorant des questions existentielles profondes à travers le prisme de la nostalgie des années 80. Cinq ans plus tard, il a poursuivi avec un effort de deuxième année plus ambitieux et encore plus séduisant, dans lequel les forces du totalitarisme et de l’anarchisme se heurtent dans le contexte d’un monde post-apocalyptique, proche du futur – le séduisant et déconcertant. Contes de Southland.

Los Angeles, 2008. Alors que la ville est au bord du chaos social, économique et environnemental, le destin d’un ensemble éclectique de personnages – dont une star d’action amnésique (Dwayne Johnson, le Rapide furieux série), une star de cinéma pour adultes développant son propre projet de télé-réalité (Sarah Michelle Gellar, Intentions cruelles) et un policier dont l’identité s’est scindée en deux (Seann William Scott, TV’s Arme mortelle) – s’entrelacent les uns avec les autres et avec l’ensemble de l’humanité. Une épopée futuriste sombre et comique qui parle aussi prescientement de nos temps turbulents qu’elle l’a fait du climat sociopolitique américain en 2006, Southland Tales reçoit une nouvelle vie – et opportune – avec cette nouvelle restauration approuvée par le directeur.

La nouvelle restauration 2K d’Arrow Films a été approuvée par le réalisateur Richard Kelly et le directeur de la photographie Steven Poster. Le Blu-ray ™ Haute Définition (1080p) contient des présentations des deux versions du film: la coupe théâtrale de 145 minutes et la « Coupe de Cannes » de 160 minutes, qui a été créée au Festival de Cannes en 2006. Richard Kelly fournit un commentaire audio sur la coupe théâtrale. et il y a plusieurs featurettes qui vont profondément dans la fabrication de ce classique culte. Les fans peuvent récupérer la sortie en janvier.

Les sujets: