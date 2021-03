Richard Hammond raconte comment il a perdu sa Morgan Plus Six

Au début de l’année dernière, Richard Hammond a reçu chez lui un élégant Morgan Plus Six avec un intérieur choisi par ses adeptes. Le présentateur britannique bien connu a maintenant révélé ce qui lui était arrivé.

Je suis un fervent passionné de Morgan, un constructeur britannique qui continue d’utiliser du bois pour construire ses voitures, Hammond était ravi quand il a reçu les clés de son Plus Six.

Un modèle qui a un tout nouveau châssis en aluminium et est «animé» par le célèbre moteur BMW B58. Si vous pensez avoir entendu ce nom quelque part, sachez qu’il s’agit du même bloc de 3,0 litres à six cylindres en ligne que l’on retrouve, par exemple, dans la nouvelle BMW Z4 et la dernière Toyota Supra.

Mais rapidement la joie de recevoir une nouvelle voiture à la maison s’est transformée en tristesse, comme l’expliquait Hammond dans sa dernière vidéo pour le portail Drivetribe, dont il est le fondateur, avec Jeremy Clarkson et James May. Est-ce que son Plus Six a été détruit en une inondation pendant la veille de Noël l’année dernière.

Le présentateur britannique n’est pas entré dans les détails sur ce qui s’est passé, mais s’est demandé si les dommages causés à sa Morgan étaient réparables, c’était impératif, admettant que la voiture était complètement détruite.

Pourtant, et malgré la courte relation entre les deux, Hammond avoue avoir adoré cette voiture et qu’il a quand même réussi à faire un voyage avec elle en France.

Il est rappelé que cette Morgan Plus Six avait un intérieur rouge saisissant, un choix fait par les adeptes de Hammond sur le portail Drivetribe et que l’ancien présentateur de la série Top Gear avait tenu à respecter.