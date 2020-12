Richard Hammond pense que le nouveau Defender ne devrait pas s’appeler Defender

Il serait toujours très difficile pour Land Rover de remplacer Defender, nous le savions déjà. Et quelques voix contradictoires mis à part, en particulier de la part des fans les plus fervents de l’original, il est presque unanime que nouveau Defender c’est un excellent produit, même si cette réincarnation moderne est toujours hantée par la même question: est-ce un digne héritier de l’original?

Richard Hammond, du Grand Tour, dans ses différents tests pour le Drive Tribe, tentera de répondre à cette question existentielle.

Dans cette vidéo, nous le voyons… promener son chien, en même temps que nous apprenons à connaître un peu mieux le nouveau Defender qu’il conduit. Donnez-nous même de connaître votre Land Rover Series I, le père de tous les Land Rover jusqu’à aujourd’hui, dont le nouveau Defender est un héritier direct de la lignée, qui semble être au milieu d’une restauration qui dure depuis 10 ans – personne ne dirait, à son apparence …

« C’est la meilleure découverte qu’ils aient jamais faite »

Nous avons appris à connaître un peu mieux le nouveau Defender, Richard Hammond nous transporte même dans le temps pour connaître un peu mieux les raisons pour lesquelles il y avait même un modèle comme le Land Rover original (Série I), et bien sûr, la conclusion évidente est que le nouveau La défense ne pourrait jamais être comme le prédécesseur.

Le monde dans lequel le Land Rover original est né est assez différent de celui dans lequel nous vivons actuellement, et Hammond établit une série de parallèles entre ce monde d’autrefois et le nôtre. Par exemple, Defender ne s’adresse plus aux agriculteurs et ne travaille plus à la ferme aujourd’hui. Il ne serait pas non plus acceptable (ou possible) une machine aussi utilitaire que l’était la Série I. Pour ce travail, il y a, comme il le souligne, des pick-up compétents qui occupent cet espace depuis longtemps.

Defender a dû se réinventer et s’adapter aux temps modernes. Capacités hors route ils sont toujours là, mais maintenant ils seront utilisés plus pour les loisirs que pour une fonction utilitaire. Et l’utilitarisme pur et dur a été remplacé par le confort, le raffinement et la polyvalence d’utilisation – et il semble aussi être devenu moins amical avec notre meilleur ami, car ses pattes boueuses ne saliront que la peau très claire qui tapisse les sièges, dans ce modèle luxueux.

Revenant à la question initiale, le nouveau Defender sera-t-il un digne héritier de l’héritage du prédécesseur? Compte tenu des caractéristiques et des qualités du nouveau modèle, Richard Hammond est péremptoire et dit à Land Rover: «Le nouveau Defender est le meilleur… la découverte qu’ils aient jamais faite». Êtes-vous d’accord?

Eh bien … La seule chose qui manquait à ce « test » du nouveau Defender était un peu d’action hors route. Monsieur. Richard Hammond ne l’a pas fourni, mais nous sommes ici pour combler cette lacune. Restez avec Guilherme et le nouveau Land Rover Defender, en action tout-terrain, à Quinta do Conde: