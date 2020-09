Le conseiller du président sur la Serbie-Kosovo Richard Grenell s’exprime lors d’une conférence de presse le 4 septembre (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP via Getty)

L’allié de Trump, Richard Grenell, a réagi de manière explosive après avoir été interrogé par un journaliste sur sa «feinte» poussée pour dépénaliser l’homosexualité.

Le responsable politique, ancien conseiller intérimaire à la sécurité nationale, a été surnommé «Gaslight Grenell» ces dernières semaines pour son insistance sur le fait que la présidence de Donald Trump a été bonne pour les personnes LGBT +.

Grenell a fréquemment vanté une prétendue campagne de dépénalisation de l’homosexualité dans le monde, qu’il a lui-même annoncée dans un communiqué de presse en 2019 – mais les militants LGBT + disent qu’il y a peu de preuves qu’elle existe, qu’elle a reçu un financement ou qu’elle a accompli quoi que ce soit.

L’ancien responsable de Trump a été contesté sur cette initiative vendredi 4 septembre lorsqu’il a fait une apparition lors d’un point de presse de la Maison Blanche pour annoncer un accord Serbie-Kosovo négocié par les États-Unis.

Interrogé sur l’initiative de décriminalisation par un New York Post journaliste, Grenell a répondu avec colère.

Par le Lame de Washington, il a insisté: «Je suis [here to] parler du Kosovo et de la Serbie. Je ne sais pas si vous pouvez le trouver sur une carte.

«C’est atroce. Je dois vous dire les gars. Vous êtes peut-être trop jeune pour comprendre de quoi il s’agit. Peut-être que les journalistes plus âgés devraient intervenir et dire: «C’est un gros problème. C’est un gros problème.’

«Je suis étonné de ce qui se passe à Washington DC, en particulier dans cette salle. Je dois vous dire: soyez substantiel. C’est peut-être un problème trop compliqué pour vous tous.



Lorsqu’un deuxième journaliste a noté que c’était la première occasion de l’interroger dans la salle de briefing depuis ses déclarations sur la campagne de décriminalisation, Grenell a insisté: «Aujourd’hui, c’est le Kosovo et la Serbie. Prenons un peu de temps pour parler de ce problème de 21 ans ici.

«Nous recevons les mêmes questions qui sont toutes politiques. Vous ne comprenez rien en dehors de Washington DC.

«Les gens ne vous écoutent plus. C’est vraiment une crise du journalisme. Et une question de fond? »

On ne sait pas comment une campagne de dépénalisation de l’homosexualité dans le monde pourrait être classée comme n’étant pas «en dehors de Washington DC».

« Gaslight » Grenell n’aime pas être contesté sur les questions LGBT +

Grenell, qui a le travail peu enviable de sensibilisation des électeurs LGBT + au nom d’un parti républicain dont la plate-forme attaque explicitement les droits LGBT +, a souvent une réaction négative lorsqu’il est confronté à sa dissonance cognitive.

Il a récemment appelé les entreprises à rompre leurs liens avec la Human Rights Campaign, le plus grand groupe de défense des droits LGBT + du pays, car elles étaient méchantes avec lui.

Après que le HRC ait noté que son discours à la Convention nationale républicaine n’avait pris aucun engagement sur les droits des LGBT +, Grenell a fait rage: «Les entreprises qui donnent de l’argent à Human Rights Campaign soutiennent la partisanerie laide.

«Les entreprises américaines devraient cesser de donner au HRC ou donner le même montant d’argent à des groupes homosexuels conservateurs comme [the Log Cabin Republicans]. »

HRC a répondu: « Gaslight Grenell frappe à nouveau. »