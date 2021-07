Richard E. Grant et la possibilité de continuer à jouer à Classic Loki

L’entrée précédente de la série Loki, par Disney+, a montré différentes variantes du personnage, parmi lesquelles se distinguaient le Loki classique, interpreté par Richard E. Grant. Dans le passé, le personnage a réussi à tromper Thanos et ainsi empêcher la Titan fou l’assassiner pour vivre une longue vie, où il a acquis une plus grande sagesse et une meilleure compréhension de ses pouvoirs et de sa nature. Loki classique fait de « vide temporaire » votre nouvelle maison…

Épisode 5 de la Dieu de la tromperie se termine par une séquence impressionnante dans laquelle Loki classique essaie de tromper la tempête vivante, Alioth, avec une illusion gigantesque de tout Asgard. Le monstre a fini par dévorer l’héroïque Loki qui a sauvé la variante que nous connaissons tous et sa version féminine, Sylvie. Objectif glorieux !

Richard E. Grant veut continuer à jouer à Classic Loki







« Tout est possible. Je pense que c’est parce que son sacrifice est si grand et qu’il va si fort. Comment pourrais-je surmonter cela si je devais y retourner ? Je n’en ai aucune idée. Vous savez, ce n’est pas de mon ressort de le faire. Je ne dirais pas non, s’ils me le demandaient. Disons-le comme ça « L’acteur a avoué un possible retour en tant que personnage.

L’interprète a été encouragée à imaginer la possibilité de participer à un spin-off avec un autre protagoniste très spécial de l’épisode précédent : « Alligator Loki C’était génial, car il s’agissait en fait de trois coussins de canapé rembourrés qui avaient été grossièrement cousus pour réagir avec. Le fait que j’étais la seule personne qui pouvait comprendre ce qu’il disait était fantastique. Je pense que c’est la transition parfaite pour avoir le Loki classique et à Alligator dans un spin-off. »

En parlant avec Collider, l’interprète a avoué que Tom Hiddleston vous a dit à l’avance que Loki classique ce serait un succès auprès des fans. À l’époque, Grant pensait que Hiddleston était juste gentil, mais il a ensuite vu les réactions dans Instagram et Twitter et était convaincu : « Il a vu dans la boule de cristal d’une manière que je n’ai pas vue. Tom avait raison et j’ai été joyeusement corrigé. »

Avez-vous déjà apprécié Loki et tout le contenu exclusif de merveille au Disney+? Abonnez-vous à la plateforme ici. Qu’est-ce que tu attends?