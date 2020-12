Richard Donner confirme qu’il réalisera « Lethal Weapon 5 »

En janvier, bien avant que la pandémie ne paralyse divers secteurs économiques (y compris le divertissement), certains rapports auraient été publiés suggérant que Richard Donner, Cinéaste de 89 ans, reviendrait une dernière fois dans la saga de l’action « Arme mortelle« Pour réaliser un cinquième opus avec por Mel Gibson et Danny Glover.

Après une année entière, pareil Donner confirmerait qu’il prépare le terrain pour commencer la production de ce qu’il promet sera le dernier chapitre de cette saga d’action à succès, qui vient après une série télévisée de trois saisons diffusée par le réseau Fox.

Ce film sera le retour à la franchise puisqu’en 1998, ce que l’on pensait être le dernier opus est sorti en salles. Donner aurait réalisé le film comme les trois tranches précédentes, en comptant sur les apparitions de Joe Pesci, René Russo, Jet Li et Chris Rock. Il n’y a pas encore de détails sur les personnages des tranches précédentes qui reviendront d’ici la fin de la saga.

« C’est le dernier. C’est à la fois un privilège et un devoir de l’endormir. C’est vraiment excitant. C’est le dernier, je vous le promets », a-t-il déclaré. Donner dans une conversation récente avec The Telegraph. Dans quelque moment, Shane noir, créateur de la franchise, aurait partagé son idée d’un cinquième opus, qui se serait déroulé lors de « la pire chute de neige que la ville de New York a été vu ».

En 2016, Noir Il a assuré qu’il aurait écrit un traitement de 62 pages sur ce qui aurait été un « très bon film » pour lui. «C’était intéressant, c’était essentiellement Riggs et Murtagh dans New York lors du pire gel de l’histoire de la côte Est, affrontant un groupe d’experts de Afghanistan qui faisaient la contrebande d’antiquités, et nous avons eu ce jeune personnage qui est sorti comme leur homologue ».

Il n’est pas certain que cette parcelle soit utilisée pour la livraison finale de la franchise ou si Noir jouera un rôle important dans son développement. Il n’y a pas non plus de dates estimées pour le début de sa production.