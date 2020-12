Richard Corben, créateur de «  Den  » et l’un des plus grands de la bande dessinée fantastique et de science-fiction, décède

Considéré comme un classique du médium depuis les années soixante-dix et surtout les années quatre-vingt -décennie où il a obtenu une reconnaissance internationale-, Richard Corben a trouvé l’équilibre parfait entre une ligne sophistiquée, hautement personnelle et reconnaissableet l’hypothèse que les codes et les clichés de la fantaisie, de l’horreur et de la science-fiction étaient là pour les prendre, les manipuler, les adorer et les trahir. Ses créations étaient immortelles comme « Den », « Bloodstar » ou « Mutant world », et son travail d’illustrateur est énorme, de la couverture mythique de « Bat out of Hell » de Meat Loaf à ses couvertures de bandes dessinées mythiques comme « Creepy » ou «Heavy Metal».

Corben est né en 1940 dans le Missouri, et après avoir abandonné un amour précoce de la musculation (qui, cependant, imprégnerait tout son travail de créateur), il a commencé à dessiner d’abord dans ses propres fanzines, puis dans les mythiques magazines d’horreur de Warren Publishing. Ses premières histoires ont été lues dans ‘Creepy’, ‘Eerie’ ou ‘Vampirella’, alors qu’il bronzait en tant que coloriste sur les rééditions de «Spirit» de Will Eisner.

Au milieu des années 70, il a commencé à collaborer avec le magazine de science-fiction français visionnaire Moebius, Druillet et Dionnet «Métal Hurlant». puis c’était l’une des firmes phares de son incarnation nord-américaine, Heavy Metal. C’est à cette époque qu’il a donné vie à ses deux créations les plus populaires, ‘Bloodstar’ (première bande dessinée autoproclamée comme un ‘roman graphique’, et basée sur une nouvelle de Robert E. Howard) et «Den», un fantasme d’adolescent poussé à l’extrême à tous égards, où un nerd est transporté dans une dimension fantastique hypermusculée et hyperérotique.

Le style Corben

Exagérés et sensuels à l’extrême du grotesque, les personnages de Corben étaient aussi le parfait reflet de sa perception singulière et unique de l’anatomie humaine. Corben était également un coloriste unique et influent, utilisant une technique de coloration photolithique., un outil qui exploitait comme personne d’autre, et dans lequel il le faisait de manière analogique, avec des résultats hyper réalistes, qui seraient aujourd’hui faciles à exécuter avec des outils informatiques. Pour toutes ces raisons, son travail respire l’esprit des années quatre-vingt et, en même temps, est indémodable.

L’ampleur de son travail est immense, mais nous pouvons également souligner l’épopée pour tous les publics de ‘Rip: il y a longtemps’ -verbenera version de ‘The sound of thunder’ de Ray Bradbury-, l’adaptation de l’histoire par Harlan Ellison et le film culte ‘Vic & Blood’, ou les meilleures adaptations des nouvelles d’Edgar Allan Poe jamais vues dans une bande dessinée, réinterprétant de manière unique l’érotisme de l’écrivain immortel.

Un héritage impressionnant pour l’un des grands configurateurs de l’imagerie et des codes de genre fantastique dans la bande dessinée. Les lecteurs endurcis dans les années quatre-vingt sauvages verront des dizaines de ses histoires gravées dans leurs mémoires, et les nouveaux arrivants auront de multiples façons de le redécouvrir.