Richard Branson se lancera dans l’espace avec l’équipage de Virgin Galactic lors du vol d’essai du 11 juillet

Cherchant à éclipser Jeff Bezos en tant que premier propriétaire d’une société de fusées à aller dans l’espace, Richard Branson, le milliardaire britannique qui a fondé une galaxie de sociétés Virgin, a annoncé jeudi soir qu’il ferait partie de l’équipage du prochain vol d’essai du Virgin. Avion spatial galactique.

Ce vol devrait décoller le 11 juillet de Spaceport America au Nouveau-Mexique.

« L’équipe était prête, alors ils ont demandé à Richard s’il était prêt à partir », a déclaré Aleanna Crane, vice-présidente des communications de Virgin Galactic. « C’est un grand jour. C’est une journée très excitante.

Branson sera en mesure de revendiquer le droit de se vanter dans une entreprise croissante de vols spatiaux pour les citoyens privés. Des entreprises telles que Virgin Galactic et Blue Origin de Bezos sont en concurrence pour lancer des passagers payants sur des voyages suborbitaux et orbitaux dans les années à venir. Bien que les premiers voyages soient coûteux, on s’attend à ce que les prix des billets baissent au fil du temps à mesure que le marché se développe.

Branson a fondé Virgin Galactic en 2004 pour fournir des vols touristiques spatiaux courts vers le bord de l’espace, et il a longtemps dit qu’il serait passager du premier vol commercial. Mais le développement du SpaceShipTwo – une fusée ailée qui vole à une altitude de plus de 50 miles – a pris des années de plus que ce que Branson avait prévu. Les revers incluent le crash du premier avion SpaceShipTwo, VSS Enterprise, en octobre 2014 lors d’un vol d’essai, qui a tué l’un des deux pilotes.

Quand nous reviendrons de l’espace, j’annoncerai quelque chose de très excitant pour donner à plus de gens la chance de devenir astronaute. Parce que l’espace nous appartient à tous. Alors surveillez cet espace… https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unité22 pic.twitter.com/caW3M3WEHG – Richard Branson (@richardbranson) 2 juillet 2021

En 2019, Virgin Galactic est devenue une société cotée en bourse, bien que le groupe Virgin de Branson reste le principal actionnaire, avec une part de 24 %.

Le vol d’essai motorisé le plus récent, en mai, était le premier que la compagnie a effectué depuis le Nouveau-Mexique. Auparavant, le développement et les tests du vaisseau spatial avaient eu lieu à Mojave, en Californie.

Crane a déclaré que le dernier vol avait été si parfait que l’équipe avait décidé de tester l’expérience en cabine. « Qui de mieux que Richard Branson pour tester l’expérience cabine complète ? elle a dit. « Il vole en tant que spécialiste de mission, et il a un rôle comme le reste de l’équipage. »

L’engin transportera trois autres employés de Virgin Galactic dans les sièges de la cabine en plus des deux pilotes à l’avant.

« C’est une chose de rêver de rendre l’espace plus accessible à tous », a déclaré Branson dans un communiqué. « C’est une autre pour une équipe incroyable de transformer collectivement ce rêve en réalité. »

La société prévoit de diffuser le vol à partir de 9 heures, heure de l’Est, le 11 juillet. La fusée SpaceShipTwo, nommée Unity, sera transportée sous un avion nommé White Knight Two à une altitude de 50 000 pieds avant d’être larguée. Le moteur de Unity s’allumera alors, le portant à plus de 50 milles.

Au sommet de l’arc, les passagers flotteront pendant environ quatre minutes avant que l’avion spatial ne rentre dans l’atmosphère et glisse vers un atterrissage sur piste.

J’ai toujours été un rêveur. Ma mère m’a appris à ne jamais abandonner et à viser les étoiles. Le 11 juillet, il est temps de transformer ce rêve en réalité à bord du prochain @VirginGalactic vol spatial https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unité22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA – Richard Branson (@richardbranson) 1 juillet 2021

Si tout se passe comme prévu, Branson effectuera son vol neuf jours avant que Bezos, le fondateur d’Amazon, ne s’attache à la capsule New Shepard construite par sa société de fusées, Blue Origin. New Shepard a volé au bord de l’espace 15 fois mais n’a encore transporté personne. Il est entièrement automatisé, sans pilotes.

Des milliardaires comme Branson, Bezos et Elon Musk sont à l’avant-garde d’une nouvelle ère de vols spatiaux commerciaux, accompagnés de joutes verbales – parfois ludiques, parfois dépréciantes – sur la meilleure compagnie.

Mercredi, lors d’une apparition sur CNBC, on a demandé à Branson s’il essayait de battre Bezos dans l’espace. « Jeff qui ? » Branson a répondu avec un visage impassible avant de rire. La remarque faisait écho à celle que Musk avait faite une fois dans une interview à la BBC.

Même si Branson se lance en premier, Bezos pourrait toujours affirmer qu’il est allé dans l’espace et que Branson ne l’a pas fait. SpaceShipTwo n’atteint pas tout à fait l’altitude de 62 milles le plus souvent considérée comme le bord de l’espace, tandis que New Shepard passe au-dessus de cette hauteur, également connue sous le nom de ligne Karman.

« Nous lui souhaitons un bon vol en toute sécurité, mais ils ne volent pas au-dessus de la ligne Karman et c’est une expérience très différente », a déclaré Bob Smith, directeur général de Blue Origin, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Cependant, l’US Air Force et la Federal Aviation Administration ont placé la limite plus bas, à 50 milles. La FAA a accordé des ailes d’astronaute aux membres d’équipage de Virgin Galactic qui avaient effectué des vols d’essai précédents.

SpaceX de Musk construit des fusées beaucoup plus grandes que celles pilotées par Blue Origin et Virgin Galactic. Alors que SpaceX se prépare à faire voyager des citoyens privés en orbite, y compris un vol prévu pour septembre, Musk n’a pas encore annoncé quand il pourrait faire lui-même un voyage. Mais Blue Origin et SpaceX sont en concurrence pour des contrats fédéraux pour des projets comprenant le lancement de satellites du ministère de la Défense et la construction d’un atterrisseur pour ramener les astronautes de la NASA à la surface de la lune.

Jusqu’à présent, Musk et SpaceX ont triomphé de Blue Origin. Après que la NASA ait choisi uniquement SpaceX pour construire un atterrisseur lunaire, Blue Origin a protesté contre le prix auprès du Government Accountability Office fédéral. Dans un tweet après l’annonce de la manifestation, Musk a fait une remarque qui jouait sur le fait que Blue Origin n’avait encore atteint l’orbite d’aucune de ses fusées.

Au cours des deux derniers jours, Musk s’est engagé dans une escarmouche sur Twitter avec Tory Bruno, directeur général de United Launch Alliance, l’un de ses concurrents aérospatiaux les plus traditionnels. Musk a déclaré que les fusées fabriquées par ULA, une coentreprise entre Boeing et Lockheed Martin, étaient trop chères et seraient un échec sans contrats gouvernementaux.

Il a également plaisanté avec Bruno en disant que SpaceX pourrait fournir des moteurs à ULA pour sa nouvelle fusée Vulcan. Les moteurs Blue Origin propulsent le premier étage de Vulcan, dont le lancement inaugural est prévu pour l’année prochaine.

Plus tôt jeudi, Blue Origin a annoncé que Wally Funk, un pilote d’essai pionnier, volerait sur le vol inaugural en équipage de New Shepard. Funk, 82 ans, faisait partie des femmes « Mercury 13 » qui, dans les années 1960, ont passé avec succès une démonstration financée par le secteur privé montrant que les femmes pouvaient également répondre aux critères de la NASA pour les astronautes. Elle rejoindra Bezos ; son frère cadet, Mark; et une personne encore non identifiée qui a payé plus de 28 millions de dollars dans une vente aux enchères pour gagner un siège sur le vol.

Kenneth Chang c.2021 The New York Times Company

