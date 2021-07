Richard Branson parle de son vol spatial historique en exclusivité AUJOURD’HUI

L’euphorie de la réalisation d’un rêve de toujours ne s’est pas estompée pour l’entrepreneur britannique Richard Branson après une mission réussie aux confins de l’espace dimanche à bord d’un véhicule propulsé par fusée développé par sa société Virgin Galactic.

Branson, 70 ans, s’est entretenu avec Tom Costello dans une interview exclusive aujourd’hui lundi à propos de son vol avec cinq autres membres d’équipage du désert du Nouveau-Mexique au bord de l’espace à plus de 53 milles de haut. Le vol a duré un peu plus d’une heure et comprenait environ quatre minutes d’apesanteur.

« Je vais bientôt tomber avec un bruit sourd », a déclaré Branson. « J’ai toujours rêvé de ce que ce serait d’être dans un espace en regardant cette incroyable Terre. Il est impossible de décrire à quel point c’est magnifique. »

L’équipage à bord du vaisseau spatial Unity de Virgin Galactic a décollé à plus de 2 300 miles par heure pour réaliser un voyage de 17 ans pour Branson, qui a fondé Virgin Galactic en 2004 pour créer une entreprise de tourisme spatial.

« J’étais autrefois un enfant avec un rêve en regardant les étoiles, maintenant je suis un adulte en combinaison spatiale! » Branson a déclaré lors d’une vidéo en direct du voyage. « C’est une expérience complète pour toute une vie. »

Ce fut une expérience alternativement excitante et angoissante pour les enfants de Branson, Holly et Sam, qui ont raconté à Costello avoir vu leur père s’élancer au bord de l’espace.

« Je ne pense pas que je serais un fils aimant si je n’étais pas inquiet », a déclaré Sam Branson.

« Je savais fondamentalement qu’ils allaient revenir, mais c’est assez difficile quand votre père va faire quelque chose de si pionnier que personne d’autre n’a vraiment fait », a déclaré Holly Branson.

« Je ne l’ai fait que pour voir à quel point tu m’aimais », a plaisanté Richard Branson.

Branson a fièrement gagné ses ailes d’astronaute lors de son voyage suborbital, où il a été rejoint par les pilotes Dave Mackay et Michael Masucci et l’instructeur en chef des astronautes de Virgin Galactic Beth Moses, l’ingénieur en chef des opérations Colin Bennett et le vice-président des affaires gouvernementales Sirisha Bandla.

« Je crains que personne ne puisse jamais nous les enlever », a-t-il déclaré à propos de gagner ses ailes. « Une fois que vous êtes astronaute, vous êtes toujours astronaute ! »

La mission réussie a également donné à Branson une longueur d’avance dans la course à l’espace entre les milliardaires, car il s’est produit neuf jours avant que le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, ne décolle dans l’espace depuis le Texas à bord d’une fusée conçue par sa propre société spatiale, Blue Origin. Bezos a félicité Branson dimanche, déclarant « J’ai hâte de rejoindre le club ! »

« J’espère qu’il aura une expérience aussi extraordinaire que nous », a déclaré Branson après avoir déclaré à Costello la semaine dernière qu’il n’y avait pas de compétition avec Bezos.

Virgin Galactic espère commencer des vols spatiaux commerciaux avec des clients privés l’année prochaine avec un coût d’environ 250 000 € par personne pour un voyage dans l’espace, bien que le prix final n’ait pas encore été annoncé. La société a déjà été approuvée par la Federal Aviation Administration pour transporter des passagers sur de futurs vols commerciaux vers l’espace suborbital.

Virgin Galactic a également annoncé son partenariat avec la plateforme de collecte de fonds Omaze pour lancer un tirage au sort pour offrir deux billets pour un vol spatial Virgin Galactic qui devrait être lancé l’année prochaine.

« À la prochaine génération de rêveurs, si nous pouvons le faire, imaginez ce que vous pouvez faire ! » Branson a déclaré sur la vidéo en direct pendant le vol.