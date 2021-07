Richard Branson entre à l’intérieur du vaisseau l’emmenant dans l’espace, répond aux rumeurs de rivalité avec Bezos

Sir Richard Branson a donné mardi un aperçu exclusif du navire qui l’enverra dans l’espace la semaine prochaine, tout en affirmant qu’il n’était pas dans une course spatiale avec son collègue milliardaire Jeff Bezos.

Le fondateur de Virgin Galactic, âgé de 70 ans, a présenté le vaisseau spatial VSS Unity de la société à Tom Costello AUJOURD’HUI depuis son port spatial dans la ville désertique reculée de Truth or Consequences, au Nouveau-Mexique.

Branson a annoncé la semaine dernière que le navire volerait le 11 juillet, après que Bezos eut annoncé qu’il s’envolerait dans l’espace le 20 juillet à bord d’un navire produit par sa propre société spatiale, Blue Origin. Branson a insisté sur le fait qu’il n’était pas en concurrence avec le fondateur d’Amazon, bien qu’il l’ait battu dans l’espace de neuf jours.

« Je sais que personne ne me croira quand je le dis, mais honnêtement, ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré à Costello.

Il a ajouté qu’il pensait qu’il y avait de la place pour plusieurs entreprises de tourisme spatial alors qu’il présentait le vaisseau spatial Unity qui devrait décoller dimanche.

« J’ai toujours imaginé, enfant, qu’un vaisseau spatial devrait ressembler à ceci », a déclaré Branson. « Je pensais juste que c’était comme ça que tu devrais voler dans l’espace. »

Branson sera rejoint par l’instructeur en chef des astronautes de Virgin Galactic Beth Moses, l’ingénieur en chef des opérations Colin Bennett, le vice-président des affaires gouvernementales Sirisha Bandla et les pilotes Dave Mackay et Michael Masucci sur la mission.

« Et vous savez, à ce moment-là, nous serons devenus astronautes », a-t-il déclaré. « Je vais me pincer. Et me pincer encore et encore. J’ai hâte. »

C’est un voyage qui a duré 17 ans, y compris des années de refontes et de retards de sécurité après une tragédie de 2014 au cours de laquelle l’avion SpaceShipTwo de la société s’est brisé en vol au-dessus du désert de Mojave lors d’un vol d’essai. L’explosion a tué le copilote Michael Alsbury et grièvement blessé le pilote, Peter Siebold, qui a été parachuté au sol.

Virgin Galactic, qui a été créée en 2004 pour créer une entreprise de tourisme spatial, vise maintenant au début de l’année prochaine à commencer à voler commercialement des civils à 50 milles de haut vers le bord de l’espace pour faire l’expérience de l’apesanteur et avoir une vue inoubliable.

La société a déjà obtenu l’approbation de la Federal Aviation Administration pour transporter des passagers sur de futurs vols commerciaux vers l’espace suborbital.

Plus de 700 personnes se sont inscrites, dont Tom Hanks, Justin Bieber et Lady Gaga, payant 250 000 € chacune pour un voyage dans l’espace, a rapporté Costello.

« Ça va être un tour », a déclaré Branson.