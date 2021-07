Richard Branson de Virgin Galactic s’envole dans l’espace : comment Twitter a réagi au lancement de Unity 22

12 juillet 2021 16:37:39 IST

Hier, Richard Branson a franchi la frontière imaginaire de l’espace et a passé 11 minutes à expérimenter la vie d’astronaute. Il a également obtenu ses ailes d’astronaute, épinglées à sa tenue par l’astronaute canadien Chris Hadfield. L’équipage de six membres a été lancé depuis la base Spaceport America au Nouveau-Mexique à 20h00 IST.

Branson a été rejoint par trois autres passagers et deux pilotes (tous des employés de Virgin) sur le vaisseau spatial et a franchi la limite de l’espace reconnue par les États-Unis. Ils ont atteint une altitude de 86 kilomètres et ont connu l’apesanteur pendant quelques minutes à bord du VSS Unity.

L’avion spatial a ensuite abaissé ses ailes et a plané vers le sol vers 21h10 IST, environ une heure après avoir décollé attaché au ventre d’un énorme avion porteur, qui a gravi 15 kilomètres avant de laisser tomber sa charge utile.

À une altitude d’environ 13 kilomètres, Unity s’est détaché du vaisseau-mère et a déclenché son moteur, dépassant Mach 3 (ou trois fois la vitesse du son) alors qu’il se dirigeait vers l’espace.

UNE Star Trek fan, le fondateur de Virgin Group, âgé de 70 ans, a attribué son dynamisme et son goût pour l’aventure à sa mère Eve, récemment décédée des suites du COVID-19 en janvier.

« Chère maman, tu m’as toujours dit d’atteindre les étoiles. Eh bien, j’ai pris ma propre route sinueuse, mais j’ai toujours su suivre ton exemple », a-t-il déclaré dans une vidéo hommage diffusée avant le décollage de l’avion spatial VSS Unity.

Au cours de la cérémonie d’après-vol, il a déclaré : « Je rêve de ce moment depuis que je suis enfant, mais honnêtement, rien ne pourrait vous préparer à voir la Terre depuis l’espace. »

Le lancement a plongé Twitterati dans le vertige. Alors que certaines personnes voulaient célébrer cette nouvelle frontière, d’autres n’étaient pas vraiment à bord (jeu de mots).

Un homme riche a volé dans un avion-fusée. Allons-nous en. – Stephen King (@StephenKing) 11 juillet 2021

Ajoutez Branson à cela… pic.twitter.com/wqXpLNed7X – Dana Smith (@meezerluv2014) 11 juillet 2021

Je rêve de ce moment depuis que je suis enfant, mais aller dans l’espace était plus magique que je ne l’aurais jamais imaginé https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unité22 @virgingalactic pic.twitter.com/grs7vHAzca – Richard Branson (@richardbranson) 11 juillet 2021

Félicitations, beau vol! – Elon Musk (@elonmusk) 11 juillet 2021

Les fraudeurs fiscaux milliardaires et les émetteurs de carbone Richard Branson et Jeff Bezos ont vraiment besoin de lire la salle. Nous voulons que vous payiez des impôts plus élevés, pas que vous fassiez voler des fusées plus hautes. – Lindy Li (@lindyli) 11 juillet 2021

Merci @richardbranson et équipe pour inspirer nos enfants et petits-enfants à viser la lune, les étoiles et Mars ! Quel grand jour pour les États-Unis, le Royaume-Uni et la course à l’espace. https://t.co/UHVEqEfqb8 – Cathie Wood (@CathieDWood) 12 juillet 2021

Nous nous réunissons tous collectivement pour un moment culturel historique et Richard Branson est dans l’espace sans que personne ne s’en soucie. Si belle. – shon faye. (@shonfaye) 11 juillet 2021

Les hôtesses de l’air de l’aventure spatiale de Richard Branson ont convenu: « Il est vraiment riche et pas très brillant. L’un de nous devrait l’épouser » pic.twitter.com/SOjVvLFbFz – Paul Rudnick (@PaulRudnickNY) 11 juillet 2021

J’aime le fait que Richard Branson soit devenu le premier milliardaire civil dans l’espace et que tout le monde s’en fout.#Viens en Angleterre – David Harewood (@DavidHarewood) 11 juillet 2021

Aucun des réseaux qui diffusent en direct aujourd’hui l’histoire de « Virgin Galactic lance Richard Branson dans l’espace » ne m’a persuadé qu’il s’agissait d’une nouvelle de programmation régulière. L’événement est resté au niveau de l’infopublicité. – Jay Rosen (@jayrosen_nyu) 11 juillet 2021

félicitations à @richardbranson et le @virgingalactic équipe. Un grand jour pour l’espace ! https://t.co/w2WPz4FUpl – Rocket Lab (@RocketLab) 11 juillet 2021

Alors que les gens sont furieux à propos du score de football, j’ai pensé que je donnerais 5 raisons pour lesquelles je suis furieux à propos de @richardbransonvoyage dans l’espace… pic.twitter.com/B4qV1sHmgy – Holly-Anna Petersen (@HollyAPetersen) 11 juillet 2021

En tous cas. Laissant tout le reste de côté pour un instant, nous pouvons tous nous unir derrière le fait hilarant que Richard Branson a choisi aujourd’hui de se tirer dans l’espace, et personne ne s’en soucie. Ou même remarqué. – Nicholas Pegg (@NicholasPegg) 11 juillet 2021

Je me demande si Richard Branson est réellement allé dans l’espace pic.twitter.com/r4YjyRO3Vh – William (Billy) Hunt (@On_Da_Ball3) 11 juillet 2021

Ainsi, le bref voyage spatial de #RichardBranson était tout un exploit. Mais qu’a-t-il accompli ? Pourquoi une personne ordinaire serait-elle intéressée à payer 200 000 € pour un tel voyage ? Juste pour flotter ? La vue? Question honnête… – Père Edward Beck (@FrEdwardBeck) 11 juillet 2021

Un autre rêve devient réalité pour une personne et une équipe ambitieuses pour réaliser l’impossible Pourtant, à l’autre bout du monde, certains rêvent encore d’avoir 12 heures d’électricité en continu ! ♥️#RichardBranson#SpaceX #virgingalatic https://t.co/wqUB0SJOvu — |طـارق (@Tarek_76_) 11 juillet 2021

J’étais une fois un enfant avec un rêve en regardant les étoiles. Maintenant, je suis un adulte dans un vaisseau spatial qui regarde notre belle Terre. À la prochaine génération de rêveurs : si nous pouvons le faire, imaginez ce que vous pouvez faire https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unité22 @virgingalactic pic.twitter.com/03EJmKiH8V – Richard Branson (@richardbranson) 11 juillet 2021

D’une part, j’admire beaucoup l’innovation. Mais d’un autre côté, je suis en conflit car l’espace sera une nouvelle destination de luxe réservée aux milliardaires.#RichardBranson – Jennifer Lloyd (@JEVLloyd) 11 juillet 2021

Le seul espace que je veux est l’espace dans mon cerveau actuellement occupé par mon anxiété concernant l’accès aux soins de santé, la nourriture, un abri et ma peur d’être obligé de me soucier de l’espace, Richard Branson. https://t.co/sHAKUJLsTM – kathryn elle/elle (@kgarv) 12 juillet 2021

À la prochaine génération de rêveurs.

Si nous pouvons le faire, imaginez ce que vous pouvez faire.

– Richard Branson, Virgin Galactic#ViergeGalactic https://t.co/nuUZyw5ikB – Grand Visaka Sripravet (@gr8vs) 12 juillet 2021

« Richard branson va al espacio » La Humanité : pic.twitter.com/BKwHDQrAWQ – kristian bob (@kristianbob) 12 juillet 2021

Branson ne vit même pas ici, Bernie. « Il est temps de taxer les milliardaires » : Bernie Sanders sur le vol spatial de Richard Branson https://t.co/9zy5YZgqpP #politique #nourrir – Bianca noire agressive (@TheeKHiveQueenB) 12 juillet 2021

Cela me rappelle une excellente citation de @richardbranson L’autobiographie de « Les courageux ne vivront peut-être pas éternellement – Mais les prudents ne vivent pas du tout » https://t.co/5sbgwMBoJh – Anita (@Mathematics2001) 12 juillet 2021

Spectaculaire, en effet. Félicitations au @VirginGalactic équipe sur le lancement réussi de #Unité22 — votre premier vol d’essai en équipage complet dans l’espace ! En avant et en haut : https://t.co/Xwdf3OuHu1 – NASA (@NASA) 11 juillet 2021

« A tous les enfants là-bas… » – @RichardBransonle message de l’apesanteur. #Unité22 Regardez la diffusion en direct : https://t.co/5UalYT7Hjb pic.twitter.com/lYXHNsDQcU – Vierge Galactique (@virgingalactic) 11 juillet 2021

Nous avons visité Virgin Galactic en 2018. A piloté le simulateur. On aurait dit qu’il allait bien voler. Et il l’a fait. Félicitations à tous! pic.twitter.com/QDP6GfyFh4 – Bill Nye (@BillNye) 11 juillet 2021

Grosse journée à venir. Idéal pour commencer la matinée avec un ami. Se sentir bien, se sentir excité, se sentir prêt. Regarder #Unité22 lancement et diffusion en direct AUJOURD’HUI à 7h30 PT | 10 h 30 HE | 15h30 BST.@virgingalactic @Elon Musk https://t.co/1313b4RAKI pic.twitter.com/FRQqrQEbH8 – Richard Branson (@richardbranson) 11 juillet 2021

J’adore voir Richard Branson, qui a imploré un renflouement du gouvernement pour sa compagnie aérienne, gagner des millions en privatisant le NHS, faire fonctionner les pires trains, être salué aux nouvelles comme une sorte de héros, pour avoir presque atteint l’espace, au milieu de une crise climatique. – getcapewearcapefly (@forgetcape) 11 juillet 2021

Richard Branson ne devrait pas non plus rentrer à la maison – shon faye. (@shonfaye) 11 juillet 2021

Barney : Hey Kurt, tu sais où Richard Branson gare son vaisseau spatial ?

Moi : Non, Barney. Où Richard Branson gare-t-il son vaisseau spatial ?

Barney : À un météore de stationnement, bien sûr.

‍♂️❤️

Oh Barney….

Passe un bon lundi et je t’en prie #GoodDayColumbus. pic.twitter.com/ePVpocbYf3 – Kurt Ludlow (@KurtWSYX6) 12 juillet 2021

Hier, Richard Branson a volé 88 km dans l’espace pour vivre 3 à 4 minutes d’apesanteur Je le vis ici sur terre chaque mois lorsque je produis mes déclarations de TPS – Atul Khatri (@one_by_two) 12 juillet 2021

Le monde a changé, hier. À l’aube d’une nouvelle ère, Richard Branson nous a rappelé que l’avenir appartient à ceux qui voient les possibilités avant qu’elles ne deviennent évidentes. #TheMorningNugget pic.twitter.com/ADGFAsnjbC – Alex Busingye (@Doc_Alex_B) 12 juillet 2021

Ce sont les deux visuels déterminants d’hier. Au-delà des photos, voyons les heures de travail exténuantes, les brisures de cœur, la résilience, la persévérance et le courage. Que cela soit la force directrice pour rêver grand et poursuivre nos rêves. #Djokovic #RichardBranson #successmindset #pensées du lundi pic.twitter.com/x6LluP4hri – Rajita Bagga (@RajitaBagga) 12 juillet 2021

#RichardBranson aller en toute sécurité dans l’espace – annonce une nouvelle ère. Lorsque les milliardaires et les dirigeants sont prêts à mettre leur peau dans le jeu, la confiance du public dans la technologie spatiale est renforcée

Des temps passionnants à venir – où vous pourriez éventuellement réserver des billets d’espace comme des billets d’avion dans quelques années pic.twitter.com/03tiBEbxE5 – CoviBuddy Srijan (@srijanpalsingh) 12 juillet 2021

