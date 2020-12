Rich The Kid se lance dans l’industrie après avoir emmené le célèbre Dex en cure de désintoxication

Rich The Kid a aidé son ami et célèbre junkie Famous Dex en cure de désintoxication plus tôt cette semaine.

Il a enchaîné avec un article cinglant destiné aux suceurs de sang de l’industrie.

« L’industrie est pleine de faux, de mensonges, de vols, de suceurs de sang », a-t-il tapé, « Ils vont détester que tu parles de toi et tout le temps sera mort et fauché. »

Si l’article de Rich portait sur le traitement de Dex, il ne serait pas le premier à blâmer l’industrie pour les malheurs de Dex. NLE Choppa a appelé l’étiquette 300 de Dex pour ne pas en faire assez pour Dex.

« Je n’ai jamais été du genre à être dans les affaires des gens, mais @ 300 vous voyez @FamousDex évidemment sur des drogues trop lourdes, vous pouvez au moins essayer d’entourer cet homme autour de quelqu’un avec son meilleur intérêt. qui est déjà dans son oreille, mec il en a BESOIN, a tweeté Choppa.

Dex a été signé chez Rich the Kid avant de passer à 300 il y a quelques années.